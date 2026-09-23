"Наши жизни важнее": Зеленский раскрыл, что ответил Трампу на просьбу не бить по НПЗ РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что президент США Дональд Трамп оказывал на него давление с просьбой прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне роста цен на дизельное топливо.

Об этом Зеленский заявил в интервью изданию The Wall Street Journal.

По его словам, американская администрация оказывала на него давление из-за ударов Украины по российским НПЗ.

Зеленский пояснил, что не согласился прекратить атаки. Он считает, что значительная часть роста цен на дизельное топливо связана с блокировкой Ормузского пролива, а не с украинскими ударами по территории России.

Президент Украины также заявил, что если вопрос цен на топливо является приоритетом, то необходимо помочь Украине остановить российские атаки на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

"Наши жизни важнее, чем стоимость энергии", — заявил Зеленский.

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По данным WSJ, украинские удары по российским НПЗ повлияли на мировые энергетические рынки. Зеленский заявил, что украинские войска уничтожили 45 % российских мощностей по переработке нефти.

В то же время Россия, которая до украинских атак была одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива в мире, запретила большую часть его экспорта, чтобы обеспечить внутренний рынок.

Напомним, во время встречи в Нью-Йорке 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп, в частности, обсудили возможность получения Украиной лицензий на производство ракет-перехватчиков Patriot. По информации "РБК-Украина", в этом вопросе стороны достигли определенного прогресса.

По итогам переговоров Зеленский сообщил, что американская компания Raytheon готова предоставить Украине необходимые лицензии. Он отметил, что обратился к Трампу с просьбой согласовать этот вопрос, и тот отреагировал положительно. В то же время окончательного ответа по поводу лицензий президент Украины не получил. По его оценке, процедура может занять от года до полутора лет.

Кроме того, после встречи с Трампом Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию с Россией.

Ранее The Guardian сообщало, что переговоры президентов могли пройти в напряженной обстановке из-за вопроса об украинских ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам.