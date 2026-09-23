Производство Patriot: Украина и США сдвинулись с места после встречи Зеленского и Трампа, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Нью-Йорке 22 сентября обсуждал, в частности, вопрос о лицензиях на Patriot. И в этом вопросе им удалось добиться прогресса.

Зеленский и Трамп добились некоторого прогресса в вопросе предоставления Украине лицензий на производство американских ракет-перехватчиков Patriot. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник, осведомленный об итогах переговоров между президентами.

"В ходе встречи с Трампом удалось добиться определённого прогресса в вопросе о лицензиях на Patriot", — заявил журналистам неназванный чиновник.

Стоит напомнить, что и сам президент Зеленский говорил по итогам встречи о лицензиях на Patriot. Во время пресс-конференции политик объявил, что компания Raytheon готова предоставить Украине необходимые лицензии на производство этих ракет, и сказал, что попросил Дональда Трампа одобрить это, на что тот ответил "положительно". Хотя точного ответа по поводу лицензий президент не получил, он предположил, что на это может уйти год-полтора.

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В то же время встречи в США, посвященные войне в Украине, еще не завершились. Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на собственные источники сообщил в сети X, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер встретятся в Нью-Йорке с украинской переговорной командой и советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии.

По его словам, стороны встретятся, чтобы обсудить украинские предложения по соглашению о деэскалации с Россией.

Журналист Axios сообщил о встрече Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией и представителями ЕС Фото: Скрін

Напомним, что после встречи с Трампом Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию с Россией.

Накануне издание The Guardian сообщило, что Трамп готовится к напряжённым переговорам с Зеленским по поводу ударов по российским НПЗ.