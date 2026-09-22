Встреча с Путиным, мир и Patriot: Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский после беседы с американским коллегой Дональдом Трампом пообщался с журналистами, приоткрыв, о чем они разговаривали.

Как и прогнозировалось ранее, основной темой были вопросы энергетического перемирия и завершения войны в Украине. Разговор глав двух государств длился около 40 минут.

Энергетическое перемирие

По словам Зеленского, сегодня не звучало никаких просьб в одностороннем порядке, чтобы Украина остановила удары по российским НПЗ, заводам и энергетике:

"Не было никаких просьб одностороннего порядка, чтобы Украина остановила удары. Напротив, мы говорим: а что мы можем сделать с этой ситуацией? Мы говорим об энергетическом перемирии, по крайней мере, если мы не можем сейчас заставить Путина окончить войну".

Удары Украины — ответ на варварские атаки ВС РФ:

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"Мы не донаторы, особенно в отношении Путина. Если вы хотите, чтобы мы не отвечали ударами по производству дизеля, нефтепереработке и тому подобное — мы не будем. Мы ответственны. Я не хочу играть в игры. Он атакует нас — мы отвечаем".

При этом он подчеркнул, что Украина готова пойти на энергетическое перемирие, если Россия поступит так же.

Украинские предложения по энергетическому перемирию американская сторона передаст Кремлю.

Президент подчеркнул, что любой формат переговоров со стороны РФ станет сигналом о том, что Москва готова двигаться к договоренностям. При этом он не знает, будет ли глава Белого дома привлекать к переговорному процессу лидера КНР Си Цзиньпина, который имеет влияние на кремлевского диктатора Владимира Путина.

Завтра у Трампа запланирована встреча с Цзиньпином, и украинский лидер надеется, что у главы Белого дома получиться убедить Си повлиять на президента страны-агрессора.

Завершение войны в Украине

Зеленский заявил, что Дональд Трамп хочет завершить войну и готов сделать все возможное, чтобы положить конец кровопролитию.

"Самое важное движение, которое может сделать Трамп, — организовать трехстороннюю встречу, где все чувствительные вещи могут быть обсуждены тремя лидерами", — сказал политик.

Он снова повторил о своей готовности встретиться с Путиным, однако выразил сомнения, что кремлевский диктатор согласиться, поскольку не собирается заканчивать войну.

Президент Украины подчеркнул, что глава Кремля, у которого миллион человек в другой стране, и каждый месяц там гибнут 32-33 тысячи военных, не выигрывает на поле боя, а потому делает ставку на то, чтобы разделить западные страны, тем самым уменьшив поддержку Украины.

Если Путин не захочет закончить войну, то, считает Зеленский, нужно применить "адские санкции", ведь закон Грэма-Блюменталя уже подписан президентом США, что сильно разозлило Кремль.

Подытоживая тему, политик сказал, что одним Донбассом Путин не ограничится, он хочет оккупировать всю Украину.

Противовоздушная оборона

На фоне усилившегося воздушного террора со стороны РФ Украина остро нуждается в ракетах-перехватчиках против российской баллистики. По словам Зеленского, Павел Палиса, его советник, говорил с представителями компании Raytheon, которая производит ракеты для систем Raytheon.

"Нам нужны лицензии, чтобы подготовить производство Patriot. Компания Raytheon готова, я попросил президента Трампа помочь с этим. Он положительно отнесся к этому. Дай Бог, мы начнем этот процесс. Я не знаю, речь идет о годе-полутора", — констатировал Зеленский.

Он подчеркнул, что дефицит ракет Patriot существенный, однако США понимают объем потребностей Украины.

Киев также будет работать с другими странами, в частности, на Ближнем Востоке.

Напомним, Зеленский рассказал, на что пойдет ради того, чтобы закончить войну.

Также сообщалось, что Зеленский рассказал, кто может, но не хочет остановить Путина.