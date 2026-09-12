"Нам нужно поговорить": Зеленский хочет встретиться с Путиным в Майами

Владимир Зеленский намерен договориться о личной встрече с Владимиром Путиным. Она может состояться в декабре, во время саммита "Группы двадцати" в Майами.

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Соединенные Штаты, если глава Кремля посетит саммит лидеров стран "Большой двадцатки". Об этом сообщает DW.

"Мы должны быть там. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение", — заявил Зеленский.

Политик также подчеркнул, что слова, которые он собирается сказать главе Кремля, имеют меньшее значение, чем результаты.

"Дело не в словах. Что я ему скажу или что он хочет сказать мне — это не имеет значения. Важны результаты. Вот и все", — пояснил он.

Отметим, что еще в апреле в МИД РФ заявили, что страна получила приглашение на саммит "Группы двадцати". Впрочем, окончательное решение об участии в Москве будет принято ближе к дате проведения мероприятия.

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При этом во встрече министров финансов стран "Группы двадцати" и ЕС, которая недавно состоялась в Северной Каролине, принимал участие глава российского финансового ведомства Антон Силуанов. Делегаты отказались фотографироваться вместе с россиянином, а президент США оправдал его присутствие.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным, темой которого стала война в Украине и возможное мирное соглашение.

Также Фокус писал, что итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни решил публично высказать свою позицию относительно формата мирных переговоров между Украиной и Россией и назвал, кого именно следует включить в состав участников.