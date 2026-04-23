"Посмотрим ближе к дате": в РФ заявили, что получили приглашение на саммит G20 в США

В Министерстве иностранных дел России заявили, что страна получила приглашение на саммит G20 в США, который планируют провести в Майами в декабре 2026 года. В то же время в Москве отмечают, что окончательное решение об участии будут принимать ближе к дате мероприятия.

В российском МИД сообщили, что Россия получила приглашение принять участие в саммите G20, который должен состояться в американском Майами в декабре этого года, сообщили РИА Новости. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин в штаб-квартире ООН.

По его словам, приглашение России в G20 предусматривает возможность участия на самом высоком уровне, однако окончательное решение относительно формата присутствия на саммите G20 в Майами еще не принято.

"Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого", — отметил Панкин.

Ранее представитель России в G20 Светлана Лукаш сообщала, что американская сторона, которая председательствует в "Группе двадцати", готовится к потенциальному приезду российского диктатора Владимира Путина.

В то же время 11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя участие России в G20 заявлял, что сейчас вопрос о визите Путина не рассматривается.

Последний раз президент России Владимир Путин лично участвовал в саммите G20 в 2019 году, который проходил в Японии. Тогда он встречался с президентом США Дональдом Трампом.

В 2023 и 2024 годах российскую делегацию на саммитах возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров. В 2025 году Россию представлял заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Также в прошлом году на саммите отсутствовали как Дональд Трамп, так и председатель КНР Си Цзиньпин.

Напомним, что президент Финляндии Александр Стубб заявил о возможности новой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. По его словам, одним из вариантов может стать нейтральная территория для переговоров. Он также подчеркнул важность диалога между США и РФ для глобальной безопасности.

Ранее мы также информировали, что Дональд Трамп заявлял о желании провести саммит G20 в своем гольф-клубе. Речь шла о возможной организации мероприятия на его частном поле для гольфа. Трамп считал такую локацию удобной для проведения международной встречи.