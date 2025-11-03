Президент Финляндии назвал возможное место новой встречи Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин могли бы снова встретиться на саммите G20 в Йоханнесбурге (ЮАР), который состоится 21-22 ноября.

К ним мог бы присоединиться и президент Украины Владимир Зеленский, считает президент Финляндии Александр Стубб. Свое предположение он высказал, выступая на открытии 254-х Национальных курсов обороны в Ритарихуоне в Хельсинки, пишет Yle.

Стубб также подчеркнул, что Финляндия продолжает быть союзником Украины, против которой Россия уже четыре года ведет полномасштабную войну.

"Роль Финляндии как сторонника Украины очевидна и сильна. Поддерживая Украину, мы во многом оказываемся в зоне поражения. Понимание Украиной современных методов ведения войны дает нам очень многое", – отметил политик.

Несмотря на то, что Финляндия уже два года является членом НАТО, она продолжает усиливать свою армию. И курсы национальной обороны – один из методов улучшить обороноспособность маленькой страны.

Их организовывают вооруженные силы для лиц, занимающих руководящие должности.

Цель курсов – укрепить возможности сотрудничества между различными секторами общества в чрезвычайных ситуациях.

Первый курс был организован в 1961 году, и, по словам представителей вооруженных сил, они уже подготовили более 10 000 человек.

Еще в марте Стубб выражал уверенность, что Россия не отказалась от желания уничтожить Украину, а риторика о перемирии является лишь попыткой "затянуть время" от настоящих переговоров.

По его словам, лидер РФ Владимир Путин пытается играть в "затяжную игру" в Украине, однако на самом деле не хочет ни мира, ни перемирия.

Ранее сообщалось о призыве президента Финляндии изгнать РФ из состава ООН. Александр Стубб призвал к отстранению любого члена организации, который участвует в "незаконной войне", такой как вторжение России в Украину. А также внес еще два предложения.

Впоследствии стало известно, что Стубб назвал сроки, которые понадобятся для перемирия между Украиной и РФ.