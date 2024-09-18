Президент Финляндии призвал выгнать Россию из ООН

Александр Стубб призвал к отстранению любого члена организации, который участвует в "незаконной войне", такой как вторжение России в Украину. А также внес еще два предложения.

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Александр Стубб, президент Финляндии, заявил, что поддержит призывы о реформе ООН на следующей неделе в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН, где будет обсуждаться состав Совета Безопасности этой всемирной организации. Об этом сообщает Reuters.

Совет, состоящий из пяти постоянных членов и десяти стран (по терминологии Устава ООН — "непостоянных") избираются в Совет в соответствии с процедурой, предусмотренной Уставом. Постоянные члены Совета Безопасности обладают правом вето.

Президент напомнил, что ООН призвана поддерживать мир во всем мире, однако геополитическое соперничество завело организацию в тупик по ряду вопросов — от Украины до Газы.

Александр Стубб и Владимир Зеленский Фото: Офис президента

Стубб заявил в интервью 18 сентября, что он предложит увеличить число постоянных членов с пяти до десяти, добавив еще одного представителя Латинской Америки, двух представителей Африки и двух представителей Азии.

"Ни одно государство не должно иметь права вето в Совете Безопасности ООН", — заявил он.

США, одна из пяти стран, обладающих правом вето наряду с Россией, Китаем, Францией и Великобританией, также поддержала предоставление двух постоянных мест Африке.

Стубб заявил, что любой член организации, ведущий незаконную войну, "подобную той, которую Россия сейчас ведет в Украине", должен быть отстранен от должности.

Москва оправдывает свое вторжение на Украину, утверждая, что она создает буферную зону против западной агрессии и захватывает территорию, которая исторически принадлежит России.

Президент Финляндии сказал, что он знает, что его предложения по Совету Безопасности "выходят за рамки того, что обычно говорят малые государства-члены ООН", но добавил, что в противном случае крупные страны не стали бы предлагать ослабление своего собственного влияния.

"Поэтому они говорят только слова, но не делают ничего конкретного", — сказал он, добавив, что надеется, что другие помогут продвинуть план к 80-летию ООН в следующем году.

Любые изменения в составе Совета Безопасности должны быть одобрены двумя третями Генеральной Ассамблеи, включая пять полномочий вето.

"Моя основная идея заключается в том, что если страны с глобального Юга, из Латинской Америки, из Африки, из Азии не получат полномочий в системе, они отвернутся от Организации Объединенных Наций. А этого мы не хотим", — сказал он.

Бывший премьер-министр Финляндии и депутат Европейского парламента, вступивший в должность президента в марте, призвал поддержать президента Украины Владимира Зеленского, который на следующей неделе выступит перед Ассамблеей ООН со своим "планом победы".

"Он сообщил нам, что 90% уже есть, а 10%, которые он предоставит, — это то, что ему понадобится для победы в этой войне", — сказал Стубб.

Он призвал западные страны снять ограничения на использование переданного Украине оружия, из-за чего Украина "останется с одной рукой, привязанной за спиной".

"Нам нужно отпустить эту руку и позволить Украине сделать то, что с ней делает Россия", — сказал Стубб и отметил, что не верит угрозам российского президента Владимира Путина о ядерной эскалации. "В последний раз, когда мы видели, как Путин использовал агрессивный язык в отношении ядерного оружия, глобальный Юг и Китай фактически сказали Путину остановиться", — напомнил он.

Напомним, состав Совета Лиги Наций, предшественницы ООН, постоянно менялся. Изначально Совет Лиги Наций включал четырех постоянных участников: Великобритания, Франция, Италия, Япония и четырех непостоянных участников, которые были избраны Собранием в течение трехлетнего периода. Первыми четырьмя непостоянными участниками были Бельгия, Бразилия, Греция и Испания. США должны были быть пятым постоянным членом, но американский сенат проголосовал 19 марта 1920 года против ратификации Версальского договора, таким образом предотвращая американское участие в Лиге.

В 1926 году к четырем постоянным членам совета присоединилась Германия. В 1933 году Германия и Япония вышли из Лиги Наций. В 1934 году постоянным членом совета стал, вошедший в том же году в Лигу, Советский Союз. В 1937 году Лигу покинула Италия. В 1939 году Советский Союз был исключен из Лиги Наций. Таким образом, с 1939 года и до роспуска Лиги Наций в 1946 году, в Совете Лиги остались лишь 2 постоянных члена: Великобритания и Франция. Причиной упразднения Лиги Наций стала именно неспособность предотвратить и остановить Вторую мировую войну.

Фокус писал о том, какой мирный план Владимир Зеленский повезет в Нью-Йорк. На заседание приедут около 150 глав государств и правительств, 193 страны пришлют министров или других представителей. Выступление президента США Джо Байдена запланировано на 24 сентября.