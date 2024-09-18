Президент Фінляндії закликав вигнати Росію з ООН

Олександр Стубб закликав до відсторонення будь-якого члена організації, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії в Україну. А також вніс ще дві пропозиції.

Related video

Александр Стубб, президент Фінляндії, заявив, що підтримає заклики про реформу ООН наступного тижня в Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї ООН, де обговорюватиметься склад Ради Безпеки цієї всесвітньої організації. Про це повідомляє Reuters.

Рада, що складається з п'яти постійних членів і десяти країн (за термінологією Статуту ООН — "непостійних") обираються до Ради відповідно до процедури, передбаченої Статутом. Постійні члени Ради Безпеки мають право вето.

Президент нагадав, що ООН покликана підтримувати мир в усьому світі, проте геополітичне суперництво завело організацію в глухий кут з низки питань — від України до Гази.

Олександр Стубб і Володимир Зеленський Фото: Офіс президента

Стубб заявив в інтерв'ю 18 вересня, що він запропонує збільшити кількість постійних членів із п'яти до десяти, додавши ще одного представника Латинської Америки, двох представників Африки і двох представників Азії.

"Жодна держава не повинна мати права вето в Раді Безпеки ООН", — заявив він.

США, одна з п'яти країн, що володіють правом вето поряд із Росією, Китаєм, Францією і Великою Британією, також підтримала надання двох постійних місць Африці.

Стубб заявив, що будь-який член організації, який веде незаконну війну, "подібну до тієї, яку Росія зараз веде в Україні", має бути відсторонений від посади.

Москва виправдовує своє вторгнення на Україну, стверджуючи, що вона створює буферну зону проти західної агресії і захоплює територію, яка історично належить Росії.

Президент Фінляндії сказав, що він знає, що його пропозиції щодо Ради Безпеки "виходять за рамки того, що зазвичай кажуть малі держави-члени ООН", але додав, що інакше великі країни не стали б пропонувати ослаблення свого власного впливу.

"Тому вони говорять тільки слова, але не роблять нічого конкретного", — сказав він, додавши, що сподівається, що інші допоможуть просунути план до 80-річчя ООН наступного року.

Будь-які зміни у складі Ради Безпеки мають бути схвалені двома третинами Генеральної Асамблеї, включно з п'ятьма повноваженнями вето.

"Моя основна ідея полягає в тому, що якщо країни з глобального Півдня, з Латинської Америки, з Африки, з Азії не отримають повноважень у системі, вони відвернуться від Організації Об'єднаних Націй. А цього ми не хочемо", — сказав він.

Колишній прем'єр-міністр Фінляндії і депутат Європейського парламенту, який вступив на посаду президента в березні, закликав підтримати президента України Володимира Зеленського, який наступного тижня виступить перед Асамблеєю ООН зі своїм "планом перемоги".

"Він повідомив нам, що 90% вже є, а 10%, які він надасть, — це те, що йому знадобиться для перемоги в цій війні", — сказав Стубб.

Він закликав західні країни зняти обмеження на використання переданої Україні зброї, через що Україна "залишиться з однією рукою, прив'язаною за спиною".

"Нам потрібно відпустити цю руку і дозволити Україні зробити те, що з нею робить Росія", — сказав Стубб і зазначив, що не вірить погрозам російського президента Володимира Путіна про ядерну ескалацію. "Востаннє, коли ми бачили, як Путін використовував агресивну мову щодо ядерної зброї, глобальний Південь і Китай фактично сказали Путіну зупинитися", — нагадав він.

Нагадаємо, склад Ради Ліги Націй, попередниці ООН, постійно змінювався. Від самого початку Рада Ліги Націй включала чотирьох постійних учасників: Велика Британія, Франція, Італія, Японія та чотирьох непостійних учасників, яких було обрано Зборами протягом трирічного періоду. Першими чотирма непостійними учасниками були Бельгія, Бразилія, Греція та Іспанія. США мали бути п'ятим постійним членом, але американський сенат проголосував 19 березня 1920 року проти ратифікації Версальського договору, таким чином запобігаючи американській участі в Лізі.

У 1926 році до чотирьох постійних членів ради приєдналася Німеччина. У 1933 році Німеччина і Японія вийшли з Ліги Націй. У 1934 році постійним членом ради став Радянський Союз, який увійшов того ж року до Ліги. У 1937 році Лігу покинула Італія. У 1939 році Радянський Союз був виключений з Ліги Націй. Таким чином, з 1939 року і до розпуску Ліги Націй 1946 року, в Раді Ліги залишилися лише 2 постійних члени: Велика Британія і Франція. Причиною скасування Ліги Націй стала саме нездатність запобігти і зупинити Другу світову війну.

Фокус писав про те, який мирний план Володимир Зеленський повезе в Нью-Йорк. На засідання приїдуть близько 150 глав держав і урядів, 193 країни надішлють міністрів або інших представників. Виступ президента США Джо Байдена заплановано на 24 вересня.