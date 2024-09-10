"Не можемо змусити дотримуватись міжнародного права": ООН визнала свою безсилість перед Росією

В ООН кажуть, що продовжують сподіватись та очікувати, що Москва виконуватиме свої зобов'язання і ухвалили ряд "рішучих резолюцій", які закликають росіян дотримуватися законів.

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Організація Об'єднаних Націй не має інструментів або ж повноважень, щоб змусити Росію дотримуватись міжнародного права. Про це сказав голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс під час прессконференції у Нью-Йорку.

"Ми діємо за переконанням, заснованим на наших цінностях і принципах, і сподіваємося, що всі держави-члени Організації Об'єднаних Націй дотримуватимуться зобов'язань, які вони взяли на себе при вступі в ООН, одним з яких, звичайно, є повага до територіальної цілісності інших держав", — сказав він.

Денніс Френсіс додав, що ООН і надалі сподівається й очікує, "що росіяни виконають свої зобов'язання", втім, він сумнівається у тому, що організація має достатньо можливостей і повноважень, щоб примусити РФ дотримуватись Статуту ООН й міжнародного права.

Також Френсіс відзначив, що ООН ухвалила "ряд рішучих резолюцій", які закликають Росію дотримуватися закону та вивести своїх терористів з території України.

"Я пам'ятаю, що сам вставив у резолюцію слово "негайно". Це (агресія РФ, — ред.) є фундаментальним і кричущим порушенням міжнародного права, з яким ми не можемо миритися", — сказав Френсіс.

Він наголосив, що вторгненням в Україну Росія створила "поганий прецедент", а інші країни можуть наслідувати її приклад.

Нагадаємо, що 6 вересня CNN оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що росіяни систематично розстрілюють українських військовополонених.