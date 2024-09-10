"Не можем заставить соблюдать международное право": ООН признала свое бессилие перед Россией

В ООН говорят, что продолжают надеяться и ожидать, что Москва будет выполнять свои обязательства и приняли ряд "решительных резолюций", которые призывают россиян соблюдать законы.

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Организация Объединенных Наций не имеет инструментов или полномочий, чтобы заставить Россию соблюдать международное право. Об этом сказал председатель Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис во время пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Мы действуем по убеждению, основанному на наших ценностях и принципах, и надеемся, что все государства-члены Организации Объединенных Наций будут придерживаться обязательств, которые они взяли на себя при вступлении в ООН, одним из которых, конечно, является уважение территориальной целостности других государств", — сказал он.

Деннис Фрэнсис добавил, что ООН и в дальнейшем надеется и ожидает, "что россияне выполнят свои обязательства", впрочем, он сомневается в том, что организация имеет достаточно возможностей и полномочий, чтобы заставить РФ соблюдать Устав ООН и международное право.

Также Фрэнсис отметил, что ООН приняла "ряд решительных резолюций", которые призывают Россию соблюдать закон и вывести своих террористов с территории Украины.

"Я помню, что сам вставил в резолюцию слово "немедленно". Это (агрессия РФ, — ред.) является фундаментальным и вопиющим нарушением международного права, с которым мы не можем мириться", — сказал Фрэнсис.

Он подчеркнул, что вторжением в Украину Россия создала "плохой прецедент", а другие страны могут последовать ее примеру.

Напомним, что 6 сентября CNN обнародовало материал, в котором говорится о том, что россияне систематически расстреливают украинских военнопленных.