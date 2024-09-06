15 случаев за год: ВС РФ систематически расстреливают украинских военнопленных, — CNN

В течение 10 месяцев военные ВСУ зафиксировали 15 расстрелов военнопленных, совершенных солдатами ВС РФ, рассказали журналисты. С начала полномасштабного вторжения таких случаев было 28, а жертвами стали почти 70 бойцов.

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Российское командование приказывает военным ВС РФ не брать в плен украинцев и быть беспощадными. Офис Генерального прокурора и ООН расследуют такие случаи и говорят об умышленных преступлениях против человечности, которые санкционирует Кремль. О военных преступлениях, которые совершают россияне на линии фронта, рассказали на портале CNN.

Журналисты получили два видео, которые им предоставил неназванный украинский чиновник и военный. На видео зафиксировано два случая, когда ВС РФ расстреливали украинцев-военнопленных. В обоих случаях видно бойцов Сил обороны, которые без оружия выходят из укрытий (блиндажа или окопа), поднимают руки, складывают их за головой. После этого их заставляют стать на колени или толкают на землю. Затем россияне стреляют и последние кадры показывают тела. Фокус не публикует видео по этическим соображениям.

В статье указывается, что события произошли в мае под Роботиным в Запорожской области и в конце августа на Покровском направлении на Донбассе. Источник CNN сообщил, что у военных есть другие видео- или аудиодоказательства российских преступлений: их пока не обнародовали. С ноября 2023 года по сегодня насчитали около 15 расстрелов военнопленных. Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал журналистам, что расследуется 28 таких инцидентов, в которых погибло 68 бойцов Сил обороны. При этом он отметил, что люди явно сдавались в плен, не имели оружия, но россияне на это не обращали внимания. По его мнению, подобные преступления намеренно совершаются в соответствии с приказами российских властей и прямых распоряжений командиров.

"Эти убийства являются военными преступлениями и частью организованной политики Кремля. Такая политика может быть отнесена к преступлениям против человечности", — привели журналисты слова Костина.

CNN также пообщалось с представителем ООН. Неназванный собеседник сообщил, что организация расследует "очевидные казни украинских военнопленных". Они увидят в таких действиях россиян закономерность, которая говорит о получении удовольствия от таких действий или о приказе о беспощадности.

"Убийства отдельно являются военными преступлениями. А вместе они могут составлять преступления против человечества", — подытожили представители ООН разговор о расстрелах.

Расстрел пленных — детали

Отметим, ранее Фокус писал о случаях расстрелов военнопленных. В августе об этом рассказал военный с позывным "Алекс". По его словам, событие произошло на Торецком направлении: украинцы вышли из подвала дома и после этого раздались выстрелы. В апреле произошел расстрел в Крынках: Офис Генпрокурора заверил, что начали расследование. Кроме того, представитель ведомства заявил, что в течение последних месяцев такие казни выросли "в геометрической прогрессии".

Напоминаем, 3 сентября в соцсетях опубликовали кадры очередного расстрела, который совершили подразделения ВС РФ: прокуратура открыла уголовное производство. 4 сентября издание Point Media рассказало, меняет ли РФ своих пленных на украинцев.