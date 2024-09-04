Раненые не нужны: как Россия меняет своих солдат, попавших в плен

Представительница движения "Наш выход" Ирина Крынина - единственная из россиянок, приехавшая в Украину за своим мужем. В итоге осталась и теперь помогает с обменами. Но РФ не хочет менять своих солдат.

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Ирина Крынина — россиянка, которая единственная приехала в Украину, когда узнала, что ее спутник жизни, будучи мобилизованным, попал в украинский плен. Муж был недоволен, что она не осталась в РФ, но Ирина теперь живет в Украине сотрудничает с проектом "Хочу найти", который был организован в Украине Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными. По словам женщины, Россия не хочет менять своих солдат. Об этом пишет Point Media.

Фонд "Хочу найти" помогает военнослужащим ВС РФ, которые находятся в украинском плену, связаться с семьями и консультирует родственников, как им добиться обмена. Многие даже не в курсе, что их родные живы.

Фото: Проект «Хочу жить»

На фоне операции ВСУ в Курской области, в плен попало очень много российских срочников, которые должны были охранять границу. Крынина отмечает, что в лагерях военнопленных их к работам не привлекают. Они читают книги и играют в настольные игры.

Женщина отметила, что условия содержания во всех лагерях хорошие: пленным оказывают медицинскую помощь, дают поговорить с родными и в сложных случаях их вывозят в городские больницы. Что разительно отличается от условий содержания украинских пленных в РФ, о чем те рассказывают после возвращения.

Украинцы, вернувшиеся домой, после обмена

Задача Крыниной ясна: чем больше россиян будет включено в списки на обмен, тем проще будет обменять украинских военнослужащих и гражданских, которые находятся в России. Но сложности начинаются с самого начала: присвоения статуса военнопленного в РФ.

Статус военнопленных в РФ

Его должны присвоить в России, чтобы человек мог попасть в списки на обмен. Курским срочникам дали быстро, за неделю. Некоторые родственники его получили, показав в военкомате подтверждение от проекта "Хочу найти", что человек в плену. Кто-то записал видеозвонок, и по нему получил. А вот родственники некоторых контрактников по полгода не могут добиться присвоения статуса военнопленного.

Обменяли не всех срочников

Крынина напоминает, что обменяли 115 срочников, но их намного больше.

Россияне, взятые в плен в Курской области Фото: СБУ

"Точной цифры у меня нет, но знаю, что поменяли только малую часть. Нам сразу начали писать матери – ну как так получилось, почему мой не попал на обмен? И другие родственники начали писать, у которых близкие полтора года в плену уже. Почему срочников поменяли, а мой сидит? Почему обменяли только 115, я не знаю, это у России надо спрашивать", — Крынина уверена, что меняли тех, чьи родственники больше всего поднимали шум.

Россия не хочет менять раненых

В украинском плену содержится множество российских солдат, которые получили тяжелые ранения и увечья. И этих людей Россия не хочет менять. Крынина отмечает, что родственники хотят их вернуть, но в списки те не попадают.

"Есть инвалиды, которые потеряли руки-ноги, они уже давно в плену, и Россия их не включает в списки на обмен. Наверное, они не нужны", — говорит женщина, вспоминая о случае, когда мобилизованный из Орловской области потерял руку, а его жена добилась приема у губернатора.

Звонок губернатору Орловской области

"Мы организовали их прямой разговор по видеосвязи, пленный попросил губернатора посодействовать его обмену. Но пока нет никаких результатов", — говорит Крынина, отмечая, что губернатор бросил трубку.

Срочники про наступление ВСУ в Курской области

Все они повторяют, что их бросили в окопах. Командиры сбежали, едва началось наступление.

"Им по сотовой связи, по телефону приказывали "стоять до конца". Многие из этих призывников погибли. Те, кто попал в плен, рассказывают, как умирали у них на глазах… Они там остались с одними автоматами, стрелять толком не умеют, а на них бронетехника ВСУ идет… Что они могли сделать? Естественно, сдались в плен. А сейчас российская пропаганда говорит, что они трусы", — говорит Крынина.

Кто приезжает за пленными

Родственники могут приехать к пленным, как это сделала Ирина Крынина, но не делают этого. Теперь и она сама может в этом помочь, но желающих не появляется. Сама она, приехав в Украину за своим гражданским мужем Евгением Ковтковым, стала первой и единственной. Но сам Евгений, по словам Ирины, стал другим человеком.

Ирина Крынина единственная приехала в Украину за пленным

"Мы друг друга перестали слышать. У него была возможность выйти из лагеря для пленных, помогать людям вместе со мной, стать волонтером. Он отказался, ждет обмена, хочет обратно в Россию. Война очень сильно меняет людей", — резюмирует женщина. Сама она в РФ возвращаться не собирается: "Там Путин выиграл еще на шесть лет. Я не вернусь в Россию, пока там Путин со своим путинским режимом. Я не хочу в государство, где живут рабы. Я, наоборот, рада, что оттуда выбралась".

Напомним, Фокус писал, что в рамках последнего обмена в Украину вернулись 115 украинских солдат. Удалось освободить 9 незаконно осужденных защитников. Освобождены военные моряки и три пограничника. На свободе 82 защитники Мариуполя, включая 50 защитников, защищавших "Азовсталь". В Украину также вернулись шестеро нацгвардейцев, которые служили в гарнизоне охраны Чернобыльской атомной станции, а также военные, защищавшие Киевскую, Донецкую, Херсонскую и Луганскую области.