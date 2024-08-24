Срочники, защитники Мариуполя и "Азовстали": кого вернула Украина в рамках 55-го обмена (видео)

Среди освобожденных — 9 незаконно осужденных защитников, пограничники, нацгвардейцы, военные защищавшие различные области в первые месяцы российско-украинской войны.

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В субботу, 24 августа, состоялся 55-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Домой вернулись 115 военных. Подробностями обмена поделились в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Все спасенные пленные — это военнослужащие-срочники. Среди них есть и те, кто попал к россиянам в первые месяцы войны.

В частности удалось освободить 9 незаконно осужденных защитников. Освобождены военные моряки и три пограничника. На свободе 82 защитники Мариуполя, включая 50 защитников, защищавших "Азовсталь".

В Украину также вернулись шестеро нацгвардейцев, которые служили в гарнизоне охраны Чернобыльской атомной станции, а также военные, защищавшие Киевскую, Донецкую, Херсонскую и Луганскую области.

Освобожденные защитники участвовали в боях за Гостомель, запасной командный пункт Генштаба в Киевской области, а также за пропускной пункт "Чонгар" на админгранице с временно оккупированным Крымом.

Многие из освобожденных военных имеют проблемы со здоровьем из-за ранений и несоблюдения норм Международного гуманитарного права российской стороной. Все они пройдут необходимый медицинский осмотр, получат лечение, психологическую помощь и надлежащие выплаты, заверили в Координационном штабе.

Сейчас общее количество освобожденных украинцев составляет 3520 украинцев.

Напомним, 54-й обмен Украина и Россия провели 17 июля. Тогда домой вернулись 95 украинских защитников. В сети появилась информация, что среди освобожденных был Максим Бобылев, который якобы сотрудничал с РФ и был причастен к избиению защитников.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что возвращать из плена надо всех. Он заверил, что любые случаи сотрудничества с Россией будут отслежены контрразведкой СБУ или ГУР.