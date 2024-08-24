Украина и Россия провели обмен пленными: домой вернулись 115 украинцев (фото)

По словам президента Украины, обмен состоялся при посредничестве ОАЭ. Минобороны РФ отмечает, что освобожденные россияне находятся на территории Беларуси.

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В День Независимости Украины домой из плена вернулись 115 украинских военных. Это воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд. Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Спасибо нашей команде и партнерам, ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой", — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина помнит о каждом и каждой, кто находится в российском плену и ищет и прилагает максимум усилий, чтобы вернуть всех.

Ранее о том, что Украина и Россия проведут обмен 115 пленными при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов заявило информагентство Reuters.

Сообщалось, что этот обмен станет первым после того, как Украина начала вторжение на территорию Курской области.

Министерство обороны Российской Федерации также сообщило об обмене.

"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Взамен передано 115 военнопленных ВСУ", — заявили в российском оборонном ведомстве.

Сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Беларуси. Есть неподтвержденные данные, что среди них могут быть также срочники — информацию об этом распространяют каналы российских военкоров.

В Минобороны РФ подтвердили, что посредниками в обмене выступили ОАЭ.

Напомним, 14 августа омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Россия на восьмой день операции ВСУ в Курской области обратилась к Украине по обмену пленными.

15 августа источники Фокуса сообщали, что спецназовцы СБУ взяли в плен 102 военнослужащих РФ. Это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз.