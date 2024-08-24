Україна і Росія провели обмін полоненими: додому повернулися 115 українців (фото)

За словами президента України, обмін відбувся за посередництва ОАЕ. Міноборони РФ наголошує, що звільнені росіяни перебувають на території Білорусі.

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У День Незалежності України додому з полону повернулися 115 українських військових. Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому", — зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна пам’ятає про кожного й кожну, хто перебуває в російському полоні та шукає і докладає максимум зусиль, аби повернути всіх.

Раніше про те, що Україна та Росія проведуть обмін 115 полоненими за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів заявило інформагентство Reuters.

Повідомлялося, що цей обмін стане першим після того, як Україна почала вторгнення на територію Курської області.

Міністерство оборони Російської Федерації також повідомило про обмін.

"У результаті переговорного процесу з підконтрольної київському режиму території повернуто 115 російських військовослужбовців, захоплених у полон у Курській області. Натомість передано 115 військовополонених ЗСУ", — заявили в російському оборонному відомстві.

Наразі всі російські військовослужбовці перебувають на території Білорусі. Є непідтверджені дані, що серед них можуть бути також строковики — інформацію про це поширюють канали російських воєнкорів.

У Міноборони РФ підтвердили, що посередниками в обміні виступили ОАЕ.

Нагадаємо, 14 серпня омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що Росія на восьмий день операції ЗСУ в Курській області звернулася до України щодо обміну полоненими.

15 серпня джерела Фокусу повідомляли, що спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 військовослужбовці РФ. Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз.