Строковики, оборонці Маріуполя і "Азовсталі": кого повернула Україна в межах 55-го обміну (відео)

Серед визволених — 9 незаконно засуджених захисників, прикордонники, нацгвардійці, військові що захищали різні області у перші місяці російсько-української війни.

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У суботу, 24 серпня, відбувся 55-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Додому повернулися 115 військових. Подробицями обміну поділилися в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Усі врятовані полонені — це військовослужбовці-строковики. Серед них є й ті, хто потрапив до росіян у перші місяці війни.

Зокрема вдалося визволити 9 незаконно засуджених оборонців. Звільнено військових моряків та трьох прикордонників. На волі 82 оборонці Маріуполя, включно з 50 захисниками, що боронили "Азовсталь".

До України також повернулися шестеро нацгвардійців, які служили в гарнізоні охорони Чорнобильської атомної станції, а також військові, що захищали Київщину, Донеччину, Херсонщину та Луганщину.

Звільнені захисники брали участь у боях за Гостомель, запасний командний пункт Генштабу на Київщині, а також за пропускний пункт "Чонгар" на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом.

Багато хто з визволених військових має проблеми зі здоров'ям через поранення та недотримання норм Міжнародного гуманітарного права російською стороною. Усі вони пройдуть необхідний медичний огляд, отримають лікування, психологічну допомогу та належні виплати, запевнили в Координаційному штабі.

Наразі загальна кількість звільнених українців складає 3520 українців.

Нагадаємо, 54-й обмін Україна і Росія провели 17 липня. Тоді додому повернулися 95 українських захисників. У мережі з’явилась інформація, що серед звільнених був Максим Бобилев, який нібито співпрацював з РФ та був причетний до побиття захисників.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що повертати з полону треба всіх. Він запевнив, що будь-які випадки співпраці з Росією будуть відстежені контррозвідкою СБУ або ГУР.