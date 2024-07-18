"Обмінювати треба всіх": у Зеленського висловилися про воїна, що нібито бив полонених (відео)

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що повертати з полону треба усіх українців. Він пояснив, що через одне "дивне прізвище" інші бійці зі списку не мають залишатися у РФ, де з них знущаються.

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17 липня в Україну повернули 95 військовополонених. Згодом з’явилась інформація, що один з них співпрацював з РФ та був причетний до побиття захисників. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що щодо нього проведуть перевірку. Про це відомо з ефіру телемарафону від 18 липня.

"Обміни — це святе. В будь-якому випадку обмінювати треба всіх, хто має громадянство України. І я зараз говорю про військовополонених, тому що є ще окрема програма — це обмін цивільними", — підкреслив він.

Зі слів Подоляка, забирати треба всіх українців, і це робиться. Однак людей, які перебували у полоні, перевіряють, і це — "звичайна практика". Радник запевнив, що будь-які випадки співпраці з ворогом будуть відстежені, і за справу візьметься контррозвідка СБУ або ГУР.

"Це не має відбиватись на самому обмінному процесі. Тобто забирати потрібно, потім проводиться відповідна юридична робота. І далі герої є герої, а ті люди, які поводили себе дивно у полоні, вони матимуть юридичну відповідальність", — пояснив він.

Подоляк наголосив, що такі випадки не мають дискредитувати процеси обміну. Він зазначив, що країна-агресорка використовуватиме будь-яку подібну ситуацію для ІПСО.

Представник ОП розповів, що обміни складні, і Росія знущається з військовополонених. Це пояснюється тим, що Кремль веде геноцидний тип війни й не дотримується конвенцій. Однак радник уточнив, що з 93 людей більшість не має залишатись у полоні, бо в списку фігурує "дивне прізвище".

"І треба все ж таки до кінця з’ясувати, що і як відбувалось — юридично", — додав він.

Коментар Михайла Подоляка (про нашумілий обмін — з 49:20)

Нагадаємо, колишній військовополонений Віктор "Лелека" Лахно заявив, що повернений в Україну Максим Бобилев був причетний до побиття бійців "Азову", співпрацював з Росією та відмовлявся від свого громадянства. Представник ГУР Андрій Юсов повідомив ЗМІ, що інформація потребує перевірки, і робота триває.

Серед українців провели опитування щодо мирних перемовин з РФ, і більшість підтримала їх старт. На це відреагував заступник командира 3 ОШБр ЗСУ Максим Жорін.