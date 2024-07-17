Україна повернула з російського полону 95 захисників, — Зеленський (фото, відео)

За словами президента України, обміну полоненими посприяли Об’єднані Арабські Емірати.

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З російського полону повернули 95 українських захисників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону", — написав Зеленський.

Він уточнив, що серед звільнених є воїни Збройних сил України, Національної гвардії, а також прикордонники.

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Президент України наголосив, що звільненню українських військовослужбовців посприяли Об’єднані Арабські Емірати.

"Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам – за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх", — зазначив Зеленський.

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив відео перших емоцій бійця, який повернуся з російського полону.

Нагадаємо, 17 липня видання Bloomberg оприлюднило інформацію про те, що Україна і Росія мають обмінятися 180 полоненими в рамках угоди, яка організована за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.

26 червня Україна повернула з полону 90 воїнів, серед яких були захисники Маріуполя і ЧАЕС.