Україна і Росія планують великий обмін полоненими, — Bloomberg

За словами журналістів, кожна сторона планує звільнити 90 полонених. Цей обмін збільшить загальну кількість ув'язнених, обміняних за посередництва ОАЕ цього року, до майже 1400.

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Україна і Росія мають обмінятися 180 полоненими в рамках угоди, яка організована за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що це буде вже шостий обмін цього року, організований державою ОАЕ.

У матеріалі йдеться, що кожна сторона планує звільнити 90 полонених. Цей обмін збільшить загальну кількість ув'язнених, обміняних за посередництва ОАЕ цього року, до майже 1400.

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За словами журналістів, ОАЕ виступали посередником у багатьох угодах не тільки між Росією і Україною, а й між Росією і США, наприклад, коли вони надавали логістичну підтримку і визначали місце обміну, коли Москва звільнила зірку баскетбольної WNBA Брітні Грайнер в обмін на засудженого торговця зброєю Віктора Бута.

Видання зазначило, що на початку червня глава Кремля Володимир Путін заявив, що Росія утримує 6465 українських військовополонених, тоді як влада в Україні говорила про 1348 росіян.

Нагадаємо, 26 червня Україна повернула з полону 90 воїнів, серед яких були захисники Маріуполя і ЧАЕС. Як розповів голова ОП Андрій Єрмак, обміну військовополоненими посприяли ОАЕ. Серед них військові із ЗСУ, НГУ, ДПСУ.

Також журналісти NYT повідомляли, що Україна готується до мирних переговорів із Росією про припинення боїв. Повідомляється, що на тлі "тривожного" наступу ЗС РФ Зеленський запланував переговори з представниками Кремля. Раніше росіян на такий саміт навіть не запросили.