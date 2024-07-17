Украина и Россия планируют большой обмен пленными, — Bloomberg

По словам журналистов, каждая сторона планирует освободить 90 пленных. Этот обмен увеличит общее число заключенных, обмененных при посредничестве ОАЭ в этом году, до почти 1400.

Related video

Украина и Россия должны обменяться 180 пленными в рамках сделки, которая организована при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что это будет уже шестой обмен в этом году, организованный государством ОАЭ.

В материале говорится, что каждая сторона планирует освободить 90 пленных. Этот обмен увеличит общее число заключенных, обмененных при посредничестве ОАЭ в этом году, до почти 1400.

Важно

Лубинец заявил о подготовке к обмену с РФ украинских женщин-военнопленных

По словам журналистов, ОАЭ выступали посредником во многих сделках не только между Россией и Украиной, но и между Россией и США, например, когда они оказывали логистическую поддержку и определяли место обмена, когда Москва освободила звезду баскетбольной WNBA Бритни Грайнер в обмен на осужденного торговца оружием Виктора Бута.

Издание отметило, что в начале июня глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия удерживает 6465 украинских военнопленных, в то время как власти в Украине говорили о 1348 россиян.

Напомним, 26 июня Украина вернула из плена 90 воинов, среди которых были защитник мариуполя и ЧАЭС. Как рассказал глава ОП Андрей Ермак, обмену военнопленными посодействовали ОАЭ. Среди них военные из ВСУ, НГУ, ГНСУ.

Также журналисты NYT сообщали, что Украина готовится к мирным переговорам с Россией о прекращении боев. Сообщается, что на фоне "тревожного" наступления ВС РФ Зеленский запланировал переговоры с представителями Кремля. Ранее россиян на такой саммит даже не пригласили.