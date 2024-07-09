Лубинец заявил о подготовке к обмену с РФ украинских женщин-военнопленных

Сейчас около 400 украинских женщин находятся в российском плену. Это может быть второй такой большой обмен женщин-военнопленных.

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Украина готовится обменять у России женщин-военнопленных. В этом помогают Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции "Вернуть означает спасти", информирует "Суспільне".

"Нам помогают Объединенные Арабские Эмираты. Мы можем это публично сказать. Мы прорабатываем новый инструментарий, как защитить права военнопленных, пока они остаются в российском плену", — отметил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, сейчас около 400 украинских женщин находятся в российском плену.

"Мы неоднократно поднимали вопрос организовать отдельный обмен по их возвращению домой: именно женщин. Сейчас мы дальше над этим работаем. Напомню, что ранее в Украину вернулось 108 женщин-военнопленных", — сказал уполномоченный по правам человека.

Дмитрий Лубинец отметил, что это может быть второй такой большой обмен женщин-военнопленных, однако других подробностей он не рассказал.

Напомним, что сейчас украинские правоохранители расследуют 28 уголовных дел по факту убийств 62 украинских военных после того, как они сдались в плен.

4 июля сообщалось, что отряд спецразведки вывез с оккупированной территории пленного морпеха ВСУ, который попал в российский плен, выполняя задание. Все это время военнослужащие Отряда спецразведки ВМС ВСУ "Ангелы" искали варианты, как вернуть его обратно.