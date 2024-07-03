Более 110 украинских бойцов казнили после сдачи в плен в местах несвободы, — Офис генпрокурора

Сейчас правоохранители расследуют 28 уголовных дел по факту убийств 62 украинских военных после того, как они сдались в плен.

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Украина должна ориентироваться не на ценности врага, а на ценности тех стран, куда пытается попасть и придерживается условий обращения с военнопленными. Зато россияне пытаются реализовать свои садистские наклонности, казня украинцев, которые уже сдались в плен. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал руководитель Департамента войны Офиса генпрокурора Юрий Белоусов.

"Это говорит, что мы столкнулись со злом в чистом виде. По-другому я сказать не могу. Для меня это столкновение двух разных миров, культур, цивилизаций. Здесь много мотивов. Безусловно, в первую очередь запугивание. И реализация садистских наклонностей, некое самоутверждение. У них насилие — это норма жизни в школах, семьях, армии. Это — серьезная работа для историков и социальных психологов", — говорит Юрий Белоусов.

По его словам, украинцы должны ориентироваться не на ценности нашего врага, а на ценности тех стран, куда Украина пытается попасть, и помнить, что две стороны конфликта должны соблюдать условия обращения с пленными.

"Украина в это сложное время создает для военнопленных россиян лагеря, в которых обустраивает надлежащие условия. При том, что наши ребята содержатся в совершенно ужасных условиях с жестоким обращением. В отличие от россиян, мы хотим быть в Евросоюзе, мы хотим оставаться в Совете Европы, откуда Россию просто-напросто выбросили", — считает директор Департамента войны.

Сейчас правоохранители расследуют 28 уголовных дел по факту убийств 62 украинских военных после того, как они сдались в плен.

"В целом у нас более 110 военных были казнены уже после сдачи в плен в местах несвободы. Это и та самая "Еленовка".

Расследовать, действительно, сложно, потому что мы не имеем доступа к территории, а иногда и к телам погибших. Но есть различные технологии, которые позволяют нам максимально задокументировать, что произошло, даже не имея доступа. Мы обследовали тела наших военнопленных, которые были возвращены, допросили сотни людей, информация собирается как национальными органами, так и нашими партнерами из других стран", — говорит Белоусов.

Он выразил надежду, что украинская сторона сможет установить поименно всех, кто руководил убийством украинцев в Еленовке.

Напомним, что 2 мая международная правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что начиная с декабря 2023 года оккупанты убили по меньшей мере 21 украинского военнослужащего, которые сдавалась в плен, что является военным преступлением.