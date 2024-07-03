Понад 110 українських бійців стратили після здачі в полон у місцях несвободи, — Офіс генпрокурора

Зараз правоохоронці розслідують 28 кримінальних справ за фактом убивств 62 українських військових після того, як вони здалися в полон.

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Україна має орієнтуватися не на цінності ворога, а на цінності тих країн, куди намагається потрапити і дотримується умов поводження з військовополоненими. Натомість росіяни намагаються реалізувати свої садистські схильності, страчуючи українців, які вже здалися в полон. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів керівник Департаменту війни Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

"Це говорить, що ми зіштовхнулися зі злом у чистому вигляді. По-іншому я сказати не можу. Для мене це зіткнення двох різних світів, культур, цивілізацій. Тут багато мотивів. Безумовно, в першу чергу залякування. І реалізація садистських схильностей, якесь самоствердження. У них насильство – це норма життя в школах, родинах, армії. Це — серйозна робота для істориків і соціальних психологів", — говорить Юрій Бєлоусов .

За його словами, українці мають орієнтуватися не на цінності нашого ворога, а на цінності тих країн, куди Україна намагається потрапити, і пам’ятати, що дві сторони конфлікту мають дотримуватися умов поводження з полоненими.

"Україна в цей складний час створює для військовополонених росіян табори, у яких облаштовує належні умови. При тому, що наші хлопці й дівчата утримуються в абсолютно жахливих умовах із жорстоким поводженням.На відміну від росіян, ми хочемо бути в Євросоюзі, ми хочемо залишатися в Раді Європи, звідки Росію просто-на-просто викинули", — вважає директор Департаменту війни.

Зараз правоохоронці розслідують 28 кримінальних справ за фактом убивств 62 українських військових після того, як вони здалися в полон.

"Загалом у нас більше 110 військових були страчені уже після здачі в полон у місцях несвободи. Це й та сама "Оленівка".

Розслідувати, дійсно, складно, бо ми не маємо доступу до території, а іноді й до тіл загиблих. Але є різні технології, які дозволяють нам максимально задокументувати, що відбулося, навіть не маючи доступу. Ми обстежили тіла наших військовополонених, які були повернуті, допитали сотні людей, інформація збирається як національними органами, так і нашими партнерами з інших країн", — говорить Бєлоусов.

Він висловив сподівання, що українська сторона зможе встановити поіменно всіх, хто керував вбивством українців в Оленівці.

Нагадаємо, що 2 травня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch повідомила, що починаючи з грудня 2023 року окупанти вбили щонайменше 21 українського військовослужбовця, які здавалась у полон, що є воєнним злочином.