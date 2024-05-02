ЗС РФ за останні пів року стратили понад 20 бійців ЗСУ, які здавались в полон, — HRW

В одному з випадків аналітики побачили, як російські окупанти розстрілюють українських бійців, які зняли бронежилети та лягли обличчям до землі — тобто вже здались у полон.

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Починаючи з грудня 2023 року окупанти вбили щонайменше 21 українського військовослужбовця, які здавалась у полон, що є воєнним злочином. Про це повідомила міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW).

"Російські військові, ймовірно, стратили щонайменше 15 українських військовослужбовців під час спроби здатися в полон, і, можливо, ще шістьох, які здавалися або вже здалися в полон", — йдеться у повідомленні.

Аналітики Human Rights Watch переглянули кілька відеозаписів, на яких видно, як вбивають українських бійців. Вони дійшли висновку, що українські військовослужбовці демонстрували очевидний намір здатися в полон.

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"Оскільки вони більше не брали участі в бойових діях, тобто вважалися особами, які вибули зі строю, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та законів війни вони не могли бути об'єктом атаки", — наголосили в HRW.

Ще на одному відео аналітики побачили, як росіяни поблизу села Іванівське розстрілюють сімох українців, які вже здались у полон. Вони вийшли з бліндажа, зняли бронежилети, а один з бійців зняв навіть каску.

"Усі вони лягають обличчям униз, а п'ятеро російських солдатів ціляться в них зі своїх кулеметів…Потім троє російських солдатів стріляють ззаду і з обох сторін у напрямку українських військових, які явно здалися в полон. Шестеро українських військових залишаються лежати обличчям вниз, помітно реагуючи на постріли, в той час як один намагається повернутися в бліндаж, але не встигає — в нього влучає куля", — йдеться у матеріалі аналітиків.

Крім того, Human Rights Watch встановила, що серед російських командирів поширена практика наказувати своїм підлеглим вбивати усіх та не брати полонених.

Нагадаємо, 7 квітня у мережі з'явилися кадри, на яких росіяни розстрілюють трьох українських військових, які здалися в полон. Ймовірно, це сталося біля села Кринки на Херсонщині.

18 лютого під час наступу на Роботине ЗС РФ захопили частину великого опорного пункту, де залишилися українські бійці 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Спартан". Ворог наказав військовим вийти з окопів, а після того, як українські бійці почали виконувати наказ, окупанти відкрили по них вогонь.