ВС РФ за последние полгода казнили более 20 бойцов ВСУ, которые сдавались в плен, — HRW

В одном из случаев аналитики увидели, как российские оккупанты расстреливают украинских бойцов, которые сняли бронежилеты и легли лицом к земле — то есть уже сдались в плен.

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Начиная с декабря 2023 года оккупанты убили по меньшей мере 21 украинского военнослужащего, которые сдавалась в плен, что является военным преступлением. Об этом сообщила международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).

"Российские военные, вероятно, казнили по меньшей мере 15 украинских военнослужащих при попытке сдаться в плен, и, возможно, еще шестерых, которые сдавались или уже сдались в плен", — говорится в сообщении.

Аналитики Human Rights Watch просмотрели несколько видеозаписей, на которых видно, как убивают украинских бойцов. Они пришли к выводу, что украинские военнослужащие демонстрировали очевидное намерение сдаться в плен.

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"Поскольку они больше не участвовали в боевых действиях, то есть считались лицами, выбывшими из строя, в соответствии с нормами международного гуманитарного права и законов войны они не могли быть объектом атаки", — подчеркнули в HRW.

Еще на одном видео аналитики увидели, как россияне вблизи села Ивановское расстреливают семерых украинцев, которые уже сдались в плен. Они вышли из блиндажа, сняли бронежилеты, а один из бойцов снял даже каску.

"Все они ложатся лицом вниз, а пятеро российских солдат целятся в них из своих пулеметов...Затем трое российских солдат стреляют сзади и с обеих сторон в направлении украинских военных, которые явно сдались в плен. Шестеро украинских военных остаются лежать лицом вниз, заметно реагируя на выстрелы, в то время как один пытается вернуться в блиндаж, но не успевает — в него попадает пуля", — говорится в материале аналитиков.

Кроме того, Human Rights Watch установила, что среди российских командиров распространена практика приказывать своим подчиненным убивать всех и не брать пленных.

Напомним, 7 апреля в сети появились кадры, на которых россияне расстреливают трех украинских военных, которые сдались в плен. Вероятно, это произошло возле села Крынки на Херсонщине.

18 февраля во время наступления на Роботино ВС РФ захватили часть большого опорного пункта, где остались украинские бойцы 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Спартан". Враг приказал военным выйти из окопов, а после того, как украинские бойцы начали выполнять приказ, оккупанты открыли по ним огонь.