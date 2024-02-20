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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Біля Роботиного ЗС РФ розстріляли трьох полонених військових НГУ (фото)

Російський військовий, окупанти, ЗС РФ
Фото: РИА Новости | Ілюстративне фото: російський військовий

Під час наступу на Роботине окупанти захопили частину великого опорного пункту, де залишилися українські бійці 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Спартан". Ворог наказав військовим вийти з окопів та відкрив вогонь.

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Біля Роботиного Запорізької області російські військові розстріляли українських військових. Про це повідомили аналітики DeepState 20 лютого.

"К*цапи знову розстріляли українських бійців, цього разу біля Роботиного", — йдеться у повідомленні.

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18 лютого Збройні сили Російської Федерації наступали на Роботине з півдня та змогли захопити частину великого опорного пункту, де залишилося троє українських військових Третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії "Спартан".

Роботине, карта, Запорізька область Fullscreen
Роботино на карті

Аналітики наголосили, що окупанти вчергове знехтували правилами і звичаями війни, взяли в полон бійці НГУ та розстріляли.

У мережі опублікували відео з розстрілом українських бійців. У ролику видно, як на одній із позицій російські військові наказали двом бійцям НГУ вийти з окопів. Після цього противник відкрив вогонь та застрелив українців. Крім цього, ворог вистрілив ще в одного бійця, який лежав на землі.

Розстріл, ЗС РФ, вбивство Fullscreen
Російські окупанти розстріляли українських бійців

Нагадаємо, 19 лютого у пресслужбі 110-ї окремої механізованої бригади повідомили, що російські військові обіцяли евакуювати поранених українських військових з укріпрайону "Зеніт" в Авдіївці Донецької області, проте розстріляли їх.

9 лютого в Офісі Генпрокурора розповіли, що в районі Кліщіївки Донецької області окупанти розстріляли беззбройного українського бійця, який вийшов до ворога з піднятими руками. Крім цього, російські військові вбили ще одного бійця, кинувши гранату в бліндаж.