"Ми поранені. Нас кинули": з'явились деталі з позиції "Зеніт", на якій розстріляли бійців (відео)

Один з захисників ділився з рідними, що комбат порадив йому кидати інших та тікати. Його зять встиг побачити під час останнього зв’язку, як російські бійці зайшли на позицію та наказали скласти зброю.

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Поранені українські військові, яких лишили на позиції "Зеніт" в Авдіївці, зв’язувались з рідними. Один з бійців розповів, що йому пропонували кинути побратимів та тікати. Деталі відомі з матеріалу "Суспільне" від 19 лютого.

Тіло Івана Житника з позивним "Джанго" впізнали рідні на відео, опублікованому росіянами. Ймовірно, він та його побратими були розстріляні окупантами в Авдіївці. Перед трагедією 31-річний боєць зв’язувався з родичами та повідомив про своє поранення.

"Я поранений! Боєць 110 бригади. Позиція "Музей". Ми поранені. Нас кинули, шестеро людей", — каже він на відео.

Зять воїна Дмитро Шубін розповів, що прокинувся посеред ночі через тривогу. Він одразу подумав, що з Житником щось сталося.

"Наступного дня він вийшов на зв’язок. Розповів, що у нього осколки в ногах, у спині, що їх шістьох кинули. Сказав, що п’ятеро поранених, один здоровий", — передає Шубін.

Військовий розповів, що зв’язувався по рації з комбатом. Він повідомив, що є поранені й потрібна допомога. Комбат на це порадив кидати "трьохсотих" та тікати. Тоді Житник розповів, що і сам має поранення.

15 лютого "Джанго" сказав, що за ними приїде машина. З його слів, четверо з шести бійців не могли ходити через важкі поранення.

"Сказали, що машина буде. Кинули нас і пішли. Бензином все пообливали, і все. В мене дві ноги перебиті, хлопці по кімнаті розкидані, не можемо підійти один до одного", — ділився захисник.

Згодом з ними зв’язався хтось з військових. Він повідомив, що з ворогом домовились — Житника та інших візьмуть у полон, і потім обміняють, а вбивати не будуть. Проте сам оборонець у це не вірив, він зазначав, що окупанти нікого з поранених у живих не залишають — усіх розстрілюють.

Під час останнього зв’язку Шубін побачив, як на позицію зайшли російські військові. Він просив дати комусь з них слухавку.

"Ваня спитав, а той відповів, що ні з ким говорити не буде і вимкнув телефон. На відео чутно, що їм сказали покласти автомати", — описав зять воїна.

Рідні до останнього сподівались, що Житника лишили в живих та згодом обміняють. Надія згасла, коли його тіло побачили на опублікованому в мережі відео.

"Ми впізнали його. І ми не знаємо, що робити. Нам би хотілося тіло його забрати, по-людськи поховати. Він заслужив звання Героя. Ці хлопці заслужили. Там шостий був не поранений, йому казали, щоб він йшов, та він побратимів не залишив", — розповів Шубін.

Ще одного з залишених на позиції поранених впізнала на відео дружина. 25-річний Андрій Дубницький мав позивний "Байрактар" та також боронив Авдіївку. Востаннє Людмила спілкувалась з ним 15 лютого.

"Він сказав, що їх будуть виводити з позицій. Говорив, що збирають зброю. 15 лютого телефонував вранці, але в мене мала дитина — ми спали. В Андрія було поранення в пах", — розповіла жінка.

Дубницький намагався жартувати, говорив з дружиною про сина та плани на майбутнє.

"Того ж дня пізніше повідомив, що, можливо, буде полон, потому зв’язку з ним більше не було", — згадала Людмила.

Вона впізнала чоловіка за татуюванням на руці. Дубницький, ймовірно, був розстріляний російськими окупантами.

"Його товариші по службі кажуть, що було дуже багато загиблих росіян, і вони були дуже злі, бо ця бригада тримала цей "Зеніт", всю Авдіївку. Дуже багато вони вбили росіян. Радше за все, вони їх і не збирались брати в полон. Які підтвердження можуть бути, якщо на відео, яке я знайшла пізніше, яке виставили російські пабліки, упізнала свого чоловіка. Їх розстріляли. На відео все в крові", — поділилась Людмила.

Шубін, зять "Джанго", також не сумнівається в тому, що відео справжнє.

"Уявляєте, які вони злі? Ваня два роки воював там. (…) Мені хочеться, щоб повернули тіло і визнали його Героєм. А якщо хтось неправильно вчинив з ним та його побратимами — Господь з ними розбереться", — заявив він.

Нагадаємо, у ЗСУ заявили, що перевіряють обставини загибелі українських військовополонених, які залишались на позиції "Зеніт" в Авдіївці. В Офісі генпрокурора заявили, що російські окупанти розстріляли шістьох військових в Авдіївці та ще двох у Веселому.

Військовослужбовець 110 окремої механізованої бригади імені Марка Безручка Віктор Біляк розповів, що у бійців вистачало води лише ще на добу. З його слів, четверо поранених не могли ходити.