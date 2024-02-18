Розстріл українських полонених в Авдіївці: у ЗСУ й Офіс генпрокурора відреагували

Правоохоронці розпочали два кримінальні провадження щодо епізодів, які сталися в Авдіївці та Веселому.

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Аналітики DeepState повідомили про розстріл окупантами шістьох військових ЗСУ в Авдіївці. Пʼятеро з них були важкопораненими, а один неушкоджений військовий лишився з побратимами. Начальник відділу зв’язків із громадськістю угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій у коментарі LIGA.net повідомив, що ЗСУ перевіряють обставини загибелі захисників.

За словами речника, Збройні сили перевіряють обставини загибелі українських полонених, які перебували на позиції "Зеніт" в Авдіївці. Військові мають також ідентифікувати, хто саме зображений на кадрах, розповсюджених російськими пропагандистами в мережі.

На розстріл українських військових відреагували в Офісі генерального прокурора. Ворог розстріляв шістьох військових в Авдіївці та ще двох у Веселому. Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

Кадр розстрілу українських військових російськими окупантами Фото: скриншот

Зазначається, що українські військові, які залишилися на "Зеніті", були важкопораненими. Вони не могли самостійно пересуватися та чекали на евакуацію.

Інший факт порушення законів і звичаїв війни стався поблизу Веселого Бахмутського району. Безпілотник зафіксував, як російські війська під час штурму українських позицій упритул розстрілюють двох військовополонених ЗСУ.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими й тяжким міжнародним злочином", — наголошують в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, 18 лютого стало відомо, що окупанти розстріляли шістьох захисників на позиції "Зеніт".

9 лютого окупанти біля Кліщіївки розстріляли беззбройного військового ЗСУ під Бахмутом.