Окупанти розстріляли шістьох захисників, які не змогли вийти з позиції "Зеніт", — DeepState

Російські війська оточили територію "Зеніту", де залишалися пʼятеро поранених і один неушкоджений військовий. Їх убили окупанти.

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Українська армія відійшла з Авдіївки. Одна з груп поранених бійців опинилася в оточенні. Евакуація не прийшла, а ворог захопив позиції та розстріляв українських військових. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Аналітики відтворили хронологію подій на території колишньої військової частини "Зеніт" в Авдіївці. Російські джерела опублікували в мережі відео, на яких помітні розстріляні тіла бійців ЗСУ в приміщенні "Гаража №1". На території "Зеніту" є позиція "Музей", де й розташовано "Гараж №1".

За хронологією ворог прорвався до Царської охоти через підземну трубу, яка розташована за 1500 метрів північніше від "Зеніту". Російські військові почали там закріплюватися, а паралельно продовжували тиск із Опитного. Ці дві сили змогли обʼєднатися й оточити "Зеніт".

13 лютого в українських військових в оточені почали закінчуватися боєприпаси та запаси води. Далі була невдала спроба вийти з оточення бійцями, яких ворог і розстріляв у результаті. Заявляється, що далі була дана команда прориватися з боєм малими групами з позицій. Далі тримати оборону було безперспективно. Якраз у ці дні сталася ситуація, яку описав військовий у своєму інстаграмі. Командири сказали спалити все й кинути поранених.

Допис військового про Авдіївку

14 лютого військові почали виходити із "Зеніту" малими групами. Пораненим військовим пообіцяли евакуацію, яка мала прийти 15 лютого. У "Гаражі №1" залишалося шестеро військових: пʼятеро поранених і один боєць, що залишився з побратимами. Один із бійців із позивним "Панда" напише: "Мені по*уй, що зі мною буде, а хлопців шкода".

15 лютого орієнтовно о 12 дня на позицію прийшли окупанти. 16 лютого в російських медіа стали публікувати відео з тілами бійців. Тому аналітики приходять до висновку, що ворог розстріляв військових 15 лютого, у той же день, як окупанти захопили позицію.

"Ні хліба, ніх*я, і води залишилося пів пляшки", — напише напередодні загибелі ще один захисник, який на кадрах окупантів так і лишиться лежати з пляшкою води після смерті.

Автори зазначають, що серія помилок і затягування з рішучими діями призвели до трагедії. Окупанти вчергове довели, що їм байдуже на всі правила ведення війни.

На момент написання новини українське командування не коментувало подію.

Нагадаємо, 18 лютого в командуванні ЗСУ повідомили, що війська РФ наступають на селище Ласточкине після падіння Авдіївки.

17 лютого в 3-й штурмовій повідомили, що вихід ЗСУ з Авдіївки триває в складних умовах.