Расстрел украинских пленных в Авдеевке: в ВСУ и офисе Генпрокурора отреагировали

Правоохранители начали два уголовных производства по эпизодам, которые произошли в Авдеевке и в Веселом.

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Аналитики DeepState сообщили о расстреле оккупантами шестерых военных ВСУ в Авдеевке. Пятеро из них были тяжело ранены, а один невредимый военный остался с побратимами. Начальник отдела по связям с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в комментарии LIGA.net сообщил, что ВСУ проверяют обстоятельства гибели защитников.

По словам спикера, Вооруженные силы проверяют обстоятельства гибели украинских пленных, которые находились на позиции "Зенит" в Авдеевке. Военные должны также идентифицировать, кто именно изображен на кадрах, распространенных российскими пропагандистами в сети.

На расстрел украинских военных отреагировали в Офисе генерального прокурора. Враг расстрелял шестерых военных в Авдеевке и еще двух в Веселом. Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Кадр расстрела украинских военных российскими оккупантами Фото: скриншот

Отмечается, что украинские военные, которые остались на "Зените" были тяжелоранеными. Они не могли самостоятельно передвигаться и ждали эвакуации.

Другой факт нарушения законов и обычаев войны произошел вблизи Веселого Бахмутского района. Беспилотник зафиксировал, как российские войска во время штурма украинских позиций в упор расстреливают двух военнопленных ВСУ.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением", — отмечают в офисе Генпрокурора.

Напомним, 18 февраля стало известно, что оккупанты расстреляли шестерых защитников на позиции "Зенит".

9 февраля оккупанты возле Клещеевки расстреляли безоружного военного ВСУ под Бахмутом.