"Мы ранены. Нас бросили": появились детали с позиции "Зенит", на которой расстреляли бойцов (видео)

Один из защитников делился с родными, что комбат посоветовал ему бросать других и бежать. Его зять успел увидеть во время последней связи, как российские бойцы зашли на позицию и приказали сложить оружие.

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Раненые украинские военные, которых оставили на позиции "Зенит" в Авдеевке, связывались с родными. Один из бойцов рассказал, что ему предлагали бросить сослуживцев и бежать. Детали известны из материала "Суспільне" от 19 февраля.

Тело Ивана Житника с позывным "Джанго" узнали родные на видео, опубликованном россиянами. Вероятно, он и его побратимы были расстреляны оккупантами в Авдеевке. Перед трагедией 31-летний боец связывался с родственниками и сообщил о своем ранении.

"Я ранен! Боец 110 бригады. Позиция "Музей". Мы ранены. Нас бросили, шесть человек", — говорит он на видео.

Зять воина Дмитрий Шубин рассказал, что проснулся посреди ночи из-за тревоги. Он сразу подумал, что с Житником что-то произошло.

"На следующий день он вышел на связь. Рассказал, что у него осколки в ногах, в спине, что их шестерых бросили. Сказал, что пятеро раненых, один здоровый", — передает Шубин.

Военный рассказал, что связывался по рации с комбатом. Он сообщил, что есть раненые и нужна помощь. Комбат на это посоветовал бросать "трехсотых" и бежать. Тогда Житник рассказал, что и сам имеет ранения.

15 февраля "Джанго" сказал, что за ними приедет машина. По его словам, четверо из шести бойцов не могли ходить из-за тяжелых ранений.

"Сказали, что машина будет. Бросили нас и ушли. Бензином все пообливали, и все. У меня две ноги перебиты, ребята по комнате разбросаны, не можем подойти друг к другу", — делился защитник.

Впоследствии с ними связался кто-то из военных. Он сообщил, что с врагом договорились — Житника и других возьмут в плен, и потом обменяют, а убивать не будут. Однако сам защитник в это не верил, он отмечал, что оккупанты никого из раненых в живых не оставляют — всех расстреливают.

Во время последней связи Шубин увидел, как на позицию зашли российские военные. Он просил дать кому-то из них трубку.

"Ваня спросил, а тот ответил, что ни с кем говорить не будет и выключил телефон. На видео слышно, что им сказали положить автоматы", — описал зять воина.

Родные до последнего надеялись, что Житника оставили в живых и впоследствии обменяют. Надежда угасла, когда его тело увидели на опубликованном в сети видео.

"Мы узнали его. И мы не знаем, что делать. Нам бы хотелось тело его забрать, по-человечески похоронить. Он заслужил звание Героя. Эти ребята заслужили. Там шестой был не ранен, ему говорили, чтобы он уходил, но он сослуживцев не оставил", — рассказал Шубин.

Еще одного из оставленных на позиции раненых узнала на видео жена. 25-летний Андрей Дубницкий имел позывной "Байрактар" и также защищал Авдеевку. Последний раз Людмила общалась с ним 15 февраля.

"Он сказал, что их будут выводить с позиций. Говорил, что собирают оружие. 15 февраля звонил утром, но у меня маленький ребенок — мы спали. У Андрея было ранение в пах", — рассказала женщина.

Дубницкий пытался шутить, говорил с женой о сыне и планах на будущее.

"В тот же день позже сообщил, что, возможно, будет плен, потому связи с ним больше не было", — вспомнила Людмила.

Она узнала мужчину по татуировке на руке. Дубницкий, вероятно, был расстрелян российскими оккупантами.

"Его сослуживцы говорят, что было очень много погибших россиян, и они были очень злые, потому что эта бригада держала этот "Зенит", всю Авдеевку. Очень много они убили россиян. Скорее всего, они их и не собирались брать в плен. Какие подтверждения могут быть, если на видео, которое я нашла позже, которое выставили российские паблики, узнала своего мужа. Их расстреляли. На видео все в крови", — поделилась Людмила.

Шубин, зять "Джанго", также не сомневается в том, что видео настоящее.

"Представляете, какие они злые? Ваня два года воевал там (...) Мне хочется, чтобы вернули тело и признали его Героем. А если кто-то неправильно поступил с ним и его побратимами — Господь с ними разберется", — заявил он.

Напомним, в ВСУ заявили, что проверяют обстоятельства гибели украинских военнопленных, которые оставались на позиции "Зенит" в Авдеевке. В Офисе генпрокурора заявили, что российские оккупанты расстреляли шестерых военных в Авдеевке и еще двух в Веселом.

Военнослужащий 110 отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко Виктор Беляк рассказал, что у бойцов хватало воды только еще на сутки. По его словам, четверо раненых не могли ходить.