"Воды оставалось на какие-то сутки": военный рассказал об отходе с позиции "Зенит" (видео)

Защитник Авдеевки Виктор Беляк объяснил, что тяжелораненых не смогли эвакуировать из окружения. Позже одного из побратимов он узнал по татуировке на видео расстрела пленных.

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Военнослужащий 110 отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко Виктор Беляк рассказал об отходе защитников с позиции "Зенит" в Авдеевке. Об этом известно из эфира "Суспільне. Спротив" от 19 февраля.

"Ситуация у нас была сложная, так как фактически логистика наша была обрезана. Даже если бы мы не отступали, буквально запасов воды у нас оставалось на какие-то сутки. И все равно мы должны были бы прорываться в этой ситуации", — вспомнил военный.

Биляк сам получил легкое ранение, но чувствует себя хорошо. Он объяснил, что бойцы находились в окружении, над их головами кружил вражеский дрон, а на позицию была наведена артиллерия ВС РФ. Это не позволяло эвакуировать раненых. Воин подчеркнул, что эвакуация — это тяжелый и медленный процесс, а скопление личного состава является "хорошей мишенью".

"Четыре военнослужащих получили много осколочных ранений и находились в состоянии, что ходить они больше самостоятельно не могли. Должна была приехать БМП и забрать, мы все до последнего на это надеялись, но этого не произошло", — отметил Беляк.

После отвода войск с позиции "Зенит" появилось видео с расстрелом украинских военнопленных. Боец сообщил, что узнал на кадрах одного из тех раненых.

"Я узнал Андрея Дубницкого из-за его тату на руке, а всех остальных там уже сложнее узнать. Но я общался с родственниками погибших, то они сами уже мне подтверждали, что это их", — сказал Биляк.

Комментарий Виктора Биляка (об отходе из Авдеевки — с 0:27)

Напомним, аналитики DeepState информировали, что украинские войска вышли с позиции "Зенит" в Авдеевке малыми группами. На месте остались пятеро раненых и еще один боец. Впоследствии стало известно, что защитников расстреляли российские оккупанты, захватив позицию.

Представитель группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что обстоятельства гибели бойцов проверяют. В Офисе генпрокурора сообщили о возбуждении дела о нарушении обычаев войны и умышленном убийстве.