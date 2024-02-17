Обещали эвакуацию, а договорились о плене: бойцов 110-й бригады оставили в Авдеевке (фото)

Раненых бойцов оставили на позиции ждать машину, которая их заберет, зато всех целых — забрали. Вместе с пятью ранеными военными остался их здоровый собрат.

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Вооруженные силы Российской Федерации захватили в Авдеевке позицию "Зенит", на которой остались раненые бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко. Военное командование не эвакуировало их, а договорились о том, что их заберут оккупанты, а те поднимут белый флаг. Об этом сообщило издание "Слідство.Інфо", которое пообщалось с сестрой младшего сержанта и боевого медика "Джанго", который остался в городе, Екатериной.

На позиции осталось шестеро украинских бойцов, пятеро из которых ранены.

"Им (раненым, — ред.) сказали, чтобы они ждали машину, а всех целых забрали. И они эту машину ждали полтора суток. И когда они поняли, что никто за ними не приедет, то начали всем звонить", — сказала Екатерина.

Боец "Джанго" разговаривает с сестрой Екатериной

Девушка отметила, что раненые военные ждали обещанную эвакуацию полтора суток. По его словам, у ее брата были боли, его "обкололи всем, что у них оставалось", однако медикаменты и еда заканчивались.

Еще через несколько часов мужчина сообщил сестре, что эвакуации не будет, а их "оставили умирать". Кроме этого, военный рассказал зятю сестры, что командование договорилось, чтобы бойцов забрал враг, и чтобы те подняли белый флаг. Во время видеозвонка зять увидел, что в госпиталь зашли россияне, приказали выключить телефоны и выйти самостоятельно, поскольку "нести их никто не будет".

"Брат в Авдеевке два года, без отпуска, без ротации. Я надеюсь, что они их там, в Донецке, подлечат, у него ноги опухли. Хоть бы их не расстреляли", — добавила сестра Екатерина.

Позже в российских пабликах распространили видео с убитыми мужчинами в форме ВСУ, ролик был снят на позиции "Зенит". Боец 110-й бригады Виктор Беляк, который был вместе с ранеными бойцами на позиции до эвакуации узнал одного из убитых, у которого на руке есть татуировка в форме креста.

"Виктор Биляк идентифицировал этого человека, как Андрея Дубницкого с позывным "Байрактар" — бойца 110 бригады. 14 февраля он оставался на позиции "Зенит" вместе с другими ранеными", — рассказали в СМИ.

Плен украинских бойцов: что говорит командование

16 февраля бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские бойцы выходят из Авдеевки маневром и закрепляются на новых рубежах обороны.

"К большому сожалению, во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен. Будем бороться за освобождение каждого побратима", — сказал он.

По его словам, эвакуация раненых затруднена непрерывными обстрелами, однако происходит.

Напомним, 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что принял решение о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки Донецкой области на более выгодные рубежи. По его словам, это нужно для того, чтобы избежать окружения и сохранить жизни военнослужащих.