Обіцяли евакуацію, а домовилися про полон: бійців 110-ї бригади залишили в Авдіївці (фото)

Поранених бійців залишили на позиції чекати машину, яка їх забере, натомість усіх цілих — забрали. Разом з п'ятьма пораненими військовими залишився їхній здоровий побратим.

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Збройні сили Російської Федерації захопили в Авдіївці позицію "Зеніт", на якій залишилися поранені бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. Військове командування не евакуювало їх, а домовилися про те, що їх заберуть окупанти, а ті підіймуть білий прапор. Про це повідомило видання "Слідство.Інфо", яке поспілкувалося з сестрою молодшого сержанта і бойового медика "Джанго", який залишився у місті, Катериною.

На позиції залишилося шестеро українських бійців, п'ятеро з яких поранені.

"Їм (пораненим, — ред.) сказали, щоб вони чекали машину, а всіх цілих забрали. І вони цю машину чекали півтори доби. І коли вони зрозуміли, що ніхто за ними не приїде, то почали всім дзвонити", — сказала Катерина.

Боєць "Джанго" розмовляє з сестрою Катериною

Дівчина зазначила, що поранені військові чекали на обіцяну евакуацію півтори доби. З його слів, у її брата були болі, його "обкололи всім, що в них залишалось", проте медикаменти і їжа закінчувалися.

Ще через кілька годин чоловік повідомив сестрі, що евакуації не буде, а їх "залишили помирати". Крім цього, військовий розповів зятю сестри, що командування домовилося, аби бійців забрав ворог, та щоб ті підняли білий прапор. Під час відеодзвінка зять побачив, що у шпиталь зайшли росіяни, наказали вимкнути телефони та вийти самотужки, оскільки "нести їх ніхто не буде".

"Брат в Авдіївці два роки, без відпустки, без ротації. Я сподіваюсь, що вони їх там, у Донецьку, підлікують, у нього ноги опухлі. Хоч би їх не розстріляли", — додала сестра Катерина.

Пізніше в російських пабліках поширили відео з убитими чоловіками у формі ЗСУ, ролик був знятий на позиції "Зеніт". Боєць 110-ї бригади Віктор Біляк, який був разом з пораненими бійцями на позиції до евакуації впізнав одного з убитих, у якого на руці є татуювання у формі хреста.

"Віктор Біляк ідентифікував цього чоловіка, як Андрія Дубницького з позивним "Байрактар" — бійця 110 бригади. 14 лютого він залишався на позиції "Зеніт" разом з іншими пораненими", — розповіли в ЗМІ.

Полон українських бійців: що каже командування

16 лютого бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські бійці виходять з Авдіївки маневром та закріплюються на нових рубежах оборони.

"На превеликий жаль, під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима", — сказав він.

З його слів, евакуація поранених ускладнена безперервними обстрілами, проте відбувається.

Нагадаємо, 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що прийняв рішення про виведення підрозділів ЗСУ з Авдіївки Донецької області на більш вигідні рубежі. З його слів, це потрібно для того, аби уникнути оточення і зберегти життя військовослужбовців.