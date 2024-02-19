"Води залишалось на якусь добу": військовий розповів про відхід з позиції "Зеніт" (відео)

Оборонець Авдіївки Віктор Біляк пояснив, що важкопоранених не змогли евакуювати з оточення. Пізніше одного з побратимів він впізнав за татуюванням на відео розстрілу полонених.

Related video

Військовослужбовець 110 окремої механізованої бригади імені Марка Безручка Віктор Біляк, розповів про відхід захисників з позиції "Зеніт" в Авдіївці. Про це відомо з ефіру "Суспільне. Спротив" від 19 лютого.

"Ситуація у нас була складна, так як фактично логістика наша була обрізана. Навіть якби ми не відступали, буквально запасів води у нас залишалося на якусь добу. І все одно ми мусили б прориватися в цій ситуації", — згадав військовий.

Біляк сам отримав легке поранення, але почувається добре. Він пояснив, що бійці перебували в оточенні, над їхніми головами кружляв ворожий дрон, а на позицію була наведена артилерія ЗС РФ. Це не давало змоги евакуювати поранених. Воїн підкреслив, що евакуація — це важкий та повільний процес, а скупчення особового складу є "гарною мішенню".

"Чотири військовослужбовці отримали багато уламкових поранень і перебували в стані, що ходити вони більше самостійно не могли. Мала приїхати БМП і забрати, ми всі до останнього на це надіялись, але цього відбулось", — зазначив Біляк.

Після відведення військ з позиції "Зеніт" з’явилось відео з розстрілом українських військовополонених. Боєць повідомив, що впізнав на кадрах одного з тих поранених.

"Я впізнав Андрія Дубницького через його тату на руці, а всіх інших там вже складніше упізнати. Але я спілкувався з родичами загиблих, то вони самі вже мені підтверджували, що це їхні", — сказав Біляк.

Коментар Віктора Біляка (про відхід з Авдіївки — з 0:27)

Нагадаємо, аналітики DeepState інформували, що українські війська вийшли з позиції "Зеніт" в Авдіївці малими групами. На місці залишились п’ятеро поранених та ще один боєць. Згодом стало відомо, що захисників розстріляли російські окупанти, захопивши позицію.

Речник угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що обставини загибелі бійців перевіряють. В Офісі генпрокурора повідомили про порушення справи звичаїв війни та умисне вбивство.