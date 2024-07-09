Лубінець заявив про підготовку до обміну з РФ українських жінок-військовополонених

Зараз близько 400 українських жінок перебувають в російському полоні. Це може бути другий такий великий обмін жінок-військовополонених.

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Україна готується обміняти у Росії жінок-військовополонених. В цьому допомагають Об'єднані Арабські Емірати. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець під час пресконференції "Повернути означає врятувати", інформує "Суспільне".

"Нам допомагають Об'єднані Арабські Емірати. Ми можемо це публічно сказати. Ми опрацьовуємо новий інструментарій, як захистити права військовополонених, поки вони залишаються в російському полоні", – зазначив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, зараз близько 400 українських жінок перебувають в російському полоні.

"Ми неодноразово порушували питання організувати окремий обмін щодо їхнього повернення додому: саме жінок. Наразі ми далі над цим працюємо. Нагадаю, що раніше в Україну повернулося 108 жінок-військовополонених", – сказав уповноважений з прав людини.

Дмитро Лубінець зазначив, що це може бути другий такий великий обмін жінок-військовополонених, однак інших подробиць він не розповів.

Нагадаємо, що зараз українські правоохоронці розслідують 28 кримінальних справ за фактом убивств 62 українських військових після того, як вони здалися в полон.

4 липня повідомлялося, що загін спецрозвідки вивіз з окупованої території полоненого морпіха ЗСУ, який потрапив до російського полону, виконуючи завдання. Весь цей час військовослужбовці Загону спецрозвідки ВМС ЗСУ "Янголи" шукали варіанти, як повернути його назад.