Украина вернула из плена 90 воинов: среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС (фото)

Как рассказал глава ОП Андрей Ермак, обмену военнопленными посодействовали ОАЭ. Среди них военные из ВСУ, НГУ, ГНСУ.

Related video

25 июня Украина смогла вернуть из российского плена 90 военных. Среди них защитники "Азовстали", а также Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщил у себя в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Замечательный день. Идет мероприятие, в рамках которого домой уже вернулось 90 наших людей. Это военные из ВСУ, НГУ, ГНСУ. Среди них – 52 защитника "Азовстали", плененные из ЧАЭС", — написал он.

По его словам, в ближайшее время также возможен еще один обмен пленными.

Освобожденные украинские пленные

"Это важный обмен. Ключевое для нас – вернуть всех наших людей домой. Чтобы каждый военный обнял родных, ступил на родную землю, дышал свободным воздухом", — отметил Ермак.

Он также поблагодарил ОАЭ за содействие обмену.

Кроме того, на обмен отреагировал также президент Украины Владимир Зеленский. Он также отметил, что среди военных есть те, которые сражались с оккупантами на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

"Помним обо всех наших людях в русском плену. Продолжаем работу для увольнения каждого и каждой. Ищем правду обо всех, кого может удерживать враг", отметил глава государства.

Напомним, инструктор рассказал о проблеме с командованием ВСУ. По словам офицера ТрО Сергея Молодида, нужно признавать проблемы и ошибки, слышать подчиненных и уметь оценить ситуацию.

Также сообщалось, что в Минобороны передумали и не поддерживают продление сроков обновления данных на 90 дней. Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил оставить без рассмотрения свое предыдущее письмо от 24 июня 2024 года, в котором он наоборот лично поддержал продление сроков обновления данных.