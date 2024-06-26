Україна повернула з полону 90 воїнів: серед них захисники Маріуполя та ЧАЕС (фото)

Як розповів глава ОП Андрій Єрмак, обміну військовополоненими посприяли ОАЕ. Серед них військові із ЗСУ, НГУ, ДПСУ.

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25 червня Україна змогла повернути з російського полону 90 військових. Серед них захисники "Азовсталі", а також Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомив у себе в Telegram глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Чудовий день. Йде захід, у рамках якого додому вже повернулося 90 наших людей. Це військові із ЗСУ, НГУ, ДПСУ. Серед них — 52 захисники "Азовсталі", полонені з ЧАЕС", — написав він.

За його словами, найближчим часом також можливий ще один обмін полоненими.

Звільнені українські полонені

"Це важливий обмін. Ключове для нас — повернути всіх наших людей додому. Щоб кожен військовий обійняв рідних, ступив на рідну землю, дихав вільним повітрям", — зазначив Єрмак.

Він також подякував ОАЕ за сприяння обміну.

Крім того, на обмін відреагував також президент України Володимир Зеленський. Він також зазначив, що серед військових є ті, які билися з окупантами на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

"Пам'ятаємо про всіх наших людей у російському полоні. Продовжуємо роботу для звільнення кожного і кожної. Шукаємо правду про всіх, кого може утримувати ворог", зазначив глава держави.

Нагадаємо, інструктор розповів про проблему з командуванням ЗСУ. За словами офіцера ТрО Сергія Молодіда, потрібно визнавати проблеми та помилки, чути підлеглих і вміти оцінити ситуацію.

Також повідомлялося, що в Міноборони передумали і не підтримують продовження термінів оновлення даних на 90 днів. Міністр оборони України Рустем Умеров попросив залишити без розгляду свій попередній лист від 24 червня 2024 року, в якому він, навпаки, особисто підтримав продовження термінів оновлення даних.