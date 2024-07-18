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Военный Фокус Российско-украинская война

"Обменивать надо всех": у Зеленского высказались о воине, якобы избивавшем пленных (видео)

военнопленные, обмен пленными
Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал | В ГУР сообщали, что проверят информацию относительно бывшего военнопленного Максима Бобылева (на фото он справа)

Советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что возвращать из плена надо всех украинцев. Он объяснил, что из-за одной "странной фамилии" другие бойцы из списка не должны оставаться в РФ, где над ними издеваются.

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17 июля в Украину вернули 95 военнопленных. Впоследствии появилась информация, что один из них сотрудничал с РФ и был причастен к избиению защитников. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что в отношении него проведут проверку. Об этом известно из эфира телемарафона от 18 июля.

"Обмены — это святое. В любом случае обменивать надо всех, кто имеет гражданство Украины. И я сейчас говорю о военнопленных, потому что есть еще отдельная программа — это обмен гражданскими", — подчеркнул он.

По словам Подоляка, забирать надо всех украинцев, и это делается. Однако людей, которые находились в плену, проверяют, и это — "обычная практика". Советник заверил, что любые случаи сотрудничества с врагом будут отслежены, и за дело возьмется контрразведка СБУ или ГУР.

"Это не должно отражаться на самом обменном процессе. То есть забирать нужно, затем проводится соответствующая юридическая работа. И дальше герои есть герои, а те люди, которые вели себя странно в плену, они будут иметь юридическую ответственность", — объяснил он.

Подоляк подчеркнул, что такие случаи не должны дискредитировать процессы обмена. Он отметил, что страна-агрессор будет использовать любую подобную ситуацию для ИПСО.

Представитель ОП рассказал, что обмены сложные, и Россия издевается над военнопленными. Это объясняется тем, что Кремль ведет геноцидный тип войны и не придерживается конвенций. Однако советник уточнил, что из 93 человек большинство не должно оставаться в плену, потому что в списке фигурирует "странная фамилия".

"И надо все же до конца выяснить, что и как происходило — юридически", — добавил он.

Комментарий Михаила Подоляка (о нашумевшем обмене — с 49:20)

Напомним, бывший военнопленный Виктор "Лелека" Лахно заявил, что возвращенный в Украину Максим Бобылев был причастен к избиению бойцов "Азова", сотрудничал с Россией и отказывался от своего гражданства. Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил СМИ, что информация требует проверки, и работа продолжается.

Среди украинцев провели опрос относительно мирных переговоров с РФ, и большинство поддержало их старт. На это отреагировал заместитель командира 3 ОШБр ВСУ Максим Жорин.