"Обменивать надо всех": у Зеленского высказались о воине, якобы избивавшем пленных (видео)

Советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что возвращать из плена надо всех украинцев. Он объяснил, что из-за одной "странной фамилии" другие бойцы из списка не должны оставаться в РФ, где над ними издеваются.

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17 июля в Украину вернули 95 военнопленных. Впоследствии появилась информация, что один из них сотрудничал с РФ и был причастен к избиению защитников. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что в отношении него проведут проверку. Об этом известно из эфира телемарафона от 18 июля.

"Обмены — это святое. В любом случае обменивать надо всех, кто имеет гражданство Украины. И я сейчас говорю о военнопленных, потому что есть еще отдельная программа — это обмен гражданскими", — подчеркнул он.

По словам Подоляка, забирать надо всех украинцев, и это делается. Однако людей, которые находились в плену, проверяют, и это — "обычная практика". Советник заверил, что любые случаи сотрудничества с врагом будут отслежены, и за дело возьмется контрразведка СБУ или ГУР.

"Это не должно отражаться на самом обменном процессе. То есть забирать нужно, затем проводится соответствующая юридическая работа. И дальше герои есть герои, а те люди, которые вели себя странно в плену, они будут иметь юридическую ответственность", — объяснил он.

Подоляк подчеркнул, что такие случаи не должны дискредитировать процессы обмена. Он отметил, что страна-агрессор будет использовать любую подобную ситуацию для ИПСО.

Представитель ОП рассказал, что обмены сложные, и Россия издевается над военнопленными. Это объясняется тем, что Кремль ведет геноцидный тип войны и не придерживается конвенций. Однако советник уточнил, что из 93 человек большинство не должно оставаться в плену, потому что в списке фигурирует "странная фамилия".

"И надо все же до конца выяснить, что и как происходило — юридически", — добавил он.

Комментарий Михаила Подоляка (о нашумевшем обмене — с 49:20)

Напомним, бывший военнопленный Виктор "Лелека" Лахно заявил, что возвращенный в Украину Максим Бобылев был причастен к избиению бойцов "Азова", сотрудничал с Россией и отказывался от своего гражданства. Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил СМИ, что информация требует проверки, и работа продолжается.

Среди украинцев провели опрос относительно мирных переговоров с РФ, и большинство поддержало их старт. На это отреагировал заместитель командира 3 ОШБр ВСУ Максим Жорин.