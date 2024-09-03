Расстрел украинских пленных: в прокуратуре анонсировали ответственность за преступление

Правоохранители отмечают, что убийство военнопленных — тяжкое международное преступление, которое является грубым нарушением Женевских конвенций.

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По факту вероятного расстрела представителями ВС РФ украинских военнослужащих начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

В прокуратуре отметили, что 3 сентября 2024 года в Telegram-канале опубликована информация о вероятном расстреле представителями ВС РФ украинских военнослужащих. Согласно сообщению трое военных одной из бригад ВСУ вышли из подвала дома с поднятыми руками, когда к ним почти вплотную подобрался враг. Оккупанты положили их лицом на землю, после чего почти сразу расстреляли в спину.

"Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Сейчас распространенные данные проверяются. Проводится ряд следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств указанного события", — добавили в прокуратуре.

Добавим, что на факт расстрела военнопленных отреагировал также уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что это является военным преступлением, нарушением законов и обычаев войны. Омбудсман также отметил, что такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

"Призываю международные организации и страны-партнеры давить на РФ, чтобы она понесла ответственность за свои преступления!", — добавил Дмитрий Лубинец

Напомним, что информацию о расстреле российскими войсками украинских военнослужащих опубликовал лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале "Офицер". Он отмечал, что событие произошло на Торецком направлении.