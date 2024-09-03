Розстріл українських полонених: в прокуратурі анонсували відповідальність за злочин

Правоохоронці зазначають, що вбивство військовополонених — тяжкий міжнародний злочин, який є грубим порушенням Женевських конвенцій.

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По факту ймовірного розстрілу представниками ЗС РФ українських військовослужбовців розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

В прокуратурі зазначили, що 3 вересня 2024 року в Telegram-каналі опубліковано інформацію щодо ймовірного розстрілу представниками ЗС РФ українських військовослужбовців. Відповідно до повідомлення троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібрався ворог. Окупанти поклали їх обличчям на землю, після чого майже відразу розстріляли в спину.

"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі поширені дані перевіряються. Проводиться низка слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин вказаної події", — додали в прокуратурі.

Додамо, що на факт розстрілу військовополонених відреагував також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що це є воєнним злочином, порушенням законів та звичаїв війни. Омбудсман також зазначив, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

"Закликаю міжнародні організації та країни-партнерів тиснути на РФ, аби вона понесла відповідальність за свої злочини!", — додав Дмитро Лубінець

Нагадаємо, що інформацію про розстріл російськими військами українських військовослужбовців опублікував лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі "Офіцер". Він зазначав, що подія відбулась на Торецькому напрямку.