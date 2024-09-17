Зеленський посварився з головою МЗС Польщі під час візиту до Києва: подробиці від ЗМІ

За словами учасників розмови, атмосфера між президентом України і Сікорським була вкрай напруженою. Польська сторона заявила, що її "здивував стиль Зеленського".

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Під час візиту очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського він посварився з президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише польське видання Onet.

Так, минулого тижня міністр МЗС Польщі Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс і президент України Володимир Зеленський зустрілися в Києві. У зустрічі також взяли участь їхні радники.

Як зазначає видання з посиланням на свої джерела, атмосфера між Зеленським і Сікорським була вкрай напруженою, можна було навіть говорити про сварку, і нібито, поляки були щонайменше здивовані ставленням Зеленського до глави польського МЗС.

"Президент звинуватив Польщу, що вона не підтримує Україну у переговорах щодо вступу до ЄС. Глава МЗС відповів, що Польщі знадобилося десятиліття для вступу, а запропонований термін "нереалістичний". Далі Президент заявив, що Варшава має передати Україні більше військової техніки і збивати ракети і дрони над Україною. Сікорський відповів, що це неможливо без дозволу НАТО", — пише видання.

Зазначається, що далі Зеленський звинуватив Польщу у роздмухуванні теми Волинської трагедії з внутрішньополітичних міркувань і що Варшава не повинна порушувати цю тему. Сікорський закликав до ексгумації жертв для гідного перепоховання.

Нагадаємо, що 13 вересня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав провести ексгумацію жертв Волинської трагедії, щоб поховати їх за християнським звичаєм і заявив, що інакше "будуть жорсткіші заходи".