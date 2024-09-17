Зеленский поссорился с главой МИД Польши во время визита в Киев: подробности от СМИ

По словам участников разговора, атмосфера между президентом Украины и Сикорским была крайне напряженной. Польская сторона заявила, что ее "удивил стиль Зеленского".

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Во время визита главы МИД Польши Радослава Сикорского он поссорился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет польское издание Onet.

Так, на прошлой неделе министр МИД Польши Радослав Сикорский, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Киеве. Во встрече также приняли участие их советники.

Как отмечает издание со ссылкой на свои источники, атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, можно было даже говорить о ссоре, и якобы, поляки были по меньшей мере удивлены отношением Зеленского к главе польского МИДа.

"Президент обвинил Польшу, что она не поддерживает Украину в переговорах по вступлению в ЕС. Глава МИД ответил, что Польше понадобилось десятилетие для вступления, а предложенный срок "нереалистичный". Далее Президент заявил, что Варшава должна передать Украине больше военной техники и сбивать ракеты и дроны над Украиной. Сикорский ответил, что это невозможно без разрешения НАТО", — пишет издание.

Отмечается, что далее Зеленский обвинил Польшу в раздувании темы Волынской трагедии из внутриполитических соображений и что Варшава не должна поднимать эту тему. Сикорский призвал к эксгумации жертв для достойного перезахоронения.

Напомним, что 13 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал провести эксгумацию жертв Волынской трагедии, чтобы похоронить их по христианскому обычаю и заявил, что иначе "будут более жесткие меры".