Иначе последуют более жесткие меры: в Польше призвали эксгумировать жертв Волынской трагедии

Варшава, подчеркнул глава МИД Радослав Сикорский, преодолела имперский синдром по отношению к Украине. Для миллионов поляков вопрос жертв трагедии остается важным.

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал провести эксгумацию жертв Волынской трагедии, чтобы похоронить их по христианскому обычаю. Об этом политик рассказал в интервью французской газете Le Monde.

После поездки во Львов глава польского МИД отправился в Киев для встречи со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и православным духовенством. Во время встречи он собирается поднять тему чествования погибших в Волынской трагедии.

Дипломат заявил, что случившееся в 1943 году во время немецкой оккупации Польши и Украины, было планом украинских повстанцев провести "этническую чистку" Волынской области путем массового убийства польского населения.

В течение нескольких месяцев, по его словам, было убито от 80 до 120 тысяч человек. В то же время он признал, что со стороны польского сопротивления были "акты мести".

Польша, подчеркнул Сикорский, преодолела имперский синдром по отношению к Украине и хочет попросить провести эксгумацию жертв, чтобы похоронить их по христианскому обычаю.

Сикорский заметил, что хочет объяснить полякам то, что вернуть к жизни ни одну из жертв Волынской трагедии невозможно, но что можно строить лучшее будущее с соседями. А украинцам он хочет донести, что надо найти решение, прежде чем Польша "будет принимать более жесткие меры".

Польская общественность очень взволнована по этому поводу, объяснил он. Для миллионов потомков уцелевших поляков, которых депортировали в Польшу, этот вопрос остается важным, отметил он, добавив, что великие нации способны признавать темные пятна в своей истории.

Напомним, в Варшаве подвергли критике слова тогдашнего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который назвал территории нынешней Польши украинскими землями. Вскоре после этого Кулеба подал в отставку.

Вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил надежду, что новый глава украинской дипломатии отойдет от риторики своего предшественника относительно польско-украинской истории.