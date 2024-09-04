"Сложная роль": в Польше надеются, что новый глава МИД отойдет от риторики Кулебы

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что увольнение Кулебы стало для него сюрпризом. Но отметил, что роль главы МИД во время войны была "чрезвычайно сложной".

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Владислав Косиняк-Камыш, вице-премьер-министр Польши и глава Министерства национальной обороны заявил, что увольнение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, безусловно, является "сюрпризом". Он также выразил надежду, что новый глава украинской дипломатии отойдет от риторики своего предшественника относительно польско-украинской истории. Об этом сообщает РАР.

В среду председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что в Раду поступило заявление об отставке от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Отставка Кулебы, начавшего свою карьеру в МИД в 2003 году, будет рассмотрена на одном из ближайших пленарных заседаний.

Отвечая на вопрос об этом решении во время Экономического форума в Карпаче, Владислав Косиняк-Камыш признал, что это, безусловно, "сюрприз". Он подчеркнул, что Кулеба всю войну возглавлял МИД Украины.

Владислав Косиняк-Камыш

На вопрос, есть ли у него предположения о причинах увольнения, министр ответил, что надо спросить у самого Кулебы.

"Время, прошедшее с начала войны, безусловно, означает, что ясно видна человеческая усталость. Как я наблюдал за украинской делегацией во время саммита НАТО, видно, что это стоило им больших усилий", — сказал он, добавив, что роль Кулебы была "чрезвычайно сложной".

Глава украинского МИД недавно был гостем кампуса "Польша будущего", организованного в Ольштыне, где широко обсуждалось его высказывание о польско-украинской истории, в котором он предположил, что лучше в ней "не копаться" сегодня, а сосредоточиться на построении общего будущего.

В среду Косиняк-Камыш повторил, что Украина не вступит в Европейский Союз, если "то, что исторически верно, не будет реализовано". Он подчеркнул, что недавно спорил с Кулебой по вопросам, касающимся "геноцида польского населения, совершенного украинскими националистами".

Отвечая на вопрос об этом вопросе на более поздней пресс-конференции, Косиняк-Камыш выразил надежду, что новый глава украинской дипломатии отойдет от риторики, представленной его предшественником по вопросам польско-украинской истории. "Слова министра Кулебы были неприемлемы", — подчеркнул он. По его словам, история предназначена не только для историков, но и "для всех нас", потому что "она является частью нашей жизни".

Министр также заявил, что "неправильно" то, что после того, как Варшава за последние годы сделала много добра Киеву, Кулеба не отдал дань уважения чувствительной теме.

Напомним, по мнению главы Минобороны Польши, вопрос Волыни — это открытая рана, которая — пока не заживет — всегда будет препятствием для хороших отношений между Польшей и Украиной. "Я хочу преодолеть это препятствие таким путем: эксгумация, поминовение и отход от героизации украинских националистов во главе с Бандерой, которые просто уничтожили Польшу", — заявил Косиняк-Камыш.