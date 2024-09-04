"Складна роль": у Польщі сподіваються, що новий голова МЗС відійде від риторики Кулеби

Голова Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що звільнення Кулеби стало для нього сюрпризом. Але зазначив, що роль голови МЗС під час війни була "надзвичайно складною".

Related video

Владислав Косіняк-Камиш, віцепрем'єр-міністр Польщі та очільник Міністерства національної оборони заявив, що звільнення голови МЗС України Дмитра Кулеби, безумовно, є "сюрпризом". Він також висловив сподівання, що новий очільник української дипломатії відійде від риторики свого попередника щодо польсько-української історії. Про це повідомляє РАР.

У середу голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що в Раду надійшла заява про відставку від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Відставка Кулеби, який розпочав свою кар'єру в МЗС у 2003 році, буде розглянута на одному з найближчих пленарних засідань.

Відповідаючи на запитання про це рішення під час Економічного форуму в Карпачі, Владислав Косіняк-Камиш визнав, що це, безумовно, "сюрприз". Він підкреслив, що Кулеба всю війну очолював МЗС України.

Владислав Косиняк-Камиш

На запитання, чи є в нього припущення про причини звільнення, міністр відповів, що треба запитати в самого Кулеби.

"Час, що минув від початку війни, безумовно, означає, що ясно видно людську втому. Як я спостерігав за українською делегацією під час саміту НАТО, видно, що це коштувало їм великих зусиль", — сказав він, додавши, що роль Кулеби була "надзвичайно складною".

Очільник українського МЗС нещодавно був гостем кампусу "Польща майбутнього", організованого в Ольштині, де широко обговорювали його висловлювання щодо польсько-української історії, в якому він припустив, що краще в ній "не копатися" сьогодні, а зосередитися на побудові спільного майбутнього.

У середу Косіняк-Камиш повторив, що Україна не вступить до Європейського Союзу, якщо "те, що історично вірно, не буде реалізовано". Він наголосив, що нещодавно сперечався з Кулебою з питань, що стосуються "геноциду польського населення, вчиненого українськими націоналістами".

Відповідаючи на запитання про це питання на пізнішій пресконференції, Косіняк-Камиш висловив сподівання, що новий очільник української дипломатії відійде від риторики, представленої його попередником щодо питань польсько-української історії. "Слова міністра Кулеби були неприйнятними", — наголосив він. За його словами, історія призначена не тільки для істориків, а й "для всіх нас", тому що "вона є частиною нашого життя".

Міністр також заявив, що "неправильно" те, що після того, як Варшава за останні роки зробила багато добра Києву, Кулеба не віддав данину поваги чутливій темі.

Нагадаємо, на думку очільника Міноборони Польщі, питання Волині — це відкрита рана, яка — доки не загоїться — завжди буде перешкодою для хороших відносин між Польщею та Україною. "Я хочу подолати цю перешкоду таким шляхом: ексгумація, поминання і відхід від героїзації українських націоналістів на чолі з Бандерою, які просто знищили Польщу", — заявив Косіняк-Камиш.