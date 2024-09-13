Інакше будуть жорсткіші заходи: у Польщі закликали ексгумувати жертв Волинської трагедії

Варшава, наголосив голова МЗС Радослав Сікорський, подолала імперський синдром щодо України. Для мільйонів поляків питання жертв трагедії залишається важливим.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав провести ексгумацію жертв Волинської трагедії, щоб поховати їх за християнським звичаєм. Про це політик розповів в інтерв'ю французькій газеті Le Monde.

Після поїздки до Львова глава польського МЗС вирушив до Києва для зустрічі зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою та православним духовенством. Під час зустрічі він збирається порушити тему вшанування загиблих у Волинській трагедії.

Дипломат заявив, що те, що трапилося 1943 року під час німецької окупації Польщі та України, було планом українських повстанців провести "етнічну чистку" Волинської області шляхом масового вбивства польського населення.

Протягом кількох місяців, за його словами, було вбито від 80 до 120 тисяч осіб. Водночас він визнав, що з боку польського опору були "акти помсти".

Польща, наголосив Сікорський, подолала імперський синдром щодо України і хоче попросити провести ексгумацію жертв, щоб поховати їх за християнським звичаєм.

Сікорський зауважив, що хоче пояснити полякам те, що повернути до життя жодну з жертв Волинської трагедії неможливо, але що можна будувати краще майбутнє із сусідами. А українцям він хоче донести, що треба знайти рішення, перш ніж Польща "вживатиме жорсткіших заходів".

Польська громадськість дуже схвильована з цього приводу, пояснив він. Для мільйонів нащадків уцілілих поляків, яких депортували до Польщі, це питання залишається важливим, зазначив він, додавши, що великі нації здатні визнавати темні плями у своїй історії.

Нагадаємо, у Варшаві піддали критиці слова тодішнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який назвав території нинішньої Польщі українськими землями. Незабаром після цього Кулеба подав у відставку.

Віцепрем'єр-міністр Польщі Владислав Косиняк-Камиш висловив сподівання, що новий очільник української дипломатії відійде від риторики свого попередника щодо польсько-української історії.