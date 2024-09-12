"Нулевое желание": глава МИД Польши в разговоре с пранкерами заговорил о защите Украины

Радослав Сикорский, который рассчитывал, что общается с пятым президентом Украины Петром Порошенко, заявил, что Варшава может послать свои войска Киеву в случае, если фронт начнет скоропостижно рушиться, однако сегодня такой вариант невозможен.

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У Польши на данный момент "нулевое желание защищать Украину", но все может измениться, если фронт начнет рушиться. Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский во время разговора с российскими пранкерами, которые вели разговор от лица пятого украинского президента Петра Порошенко. Диалог "Вован и Лексус" опубликовали в своем Telegram-канале.

По его словам, Варшава готова помочь Киеву с призывом граждан, которые находятся в Польше, дабы те защищали свою родину. Также страна готова тренировать будущих бойцов на своей территории.

"Вы знаете, Польша поддержала чешскую инициативу по боеприпасам. Мы поддерживаем финансирование из европейского фонда мира. Мы очень активно уговаривали американцев на различные идеи и некоторые из них не являются публичными… Прежде всего, мы отправляем тех (украинцев на родину, — ред.), кто нарушает в Польше закон. Мы отправляем их обратно. И во-вторых, нам нужно, чтобы Украина сказала, чего она хочет. Что мы должны сделать с украинскими гражданами в ЕС", — заявил Радослав Сикорский в разговоре с якобы Петром Порошенко.

Отдельно польский дипломат отметил, что Варшава сейчас активно обсуждает вопрос того, сбивать ли российские крылатые ракеты над территорией Украины из Польши и даже по этому вопросу нет четкого согласия, ведь это якобы означает вступление в войну. Поэтому вопрос ввода войск для эффективной помощи даже не стоит в ближайшее время.

"Все изменится, если Украина, если фронт начнет рушиться. Все может измениться. Но на данный момент, желание это делать нулевое. Я имею в виду, мы все думаем об этих сценариях, но мы не хотим подтверждать то, о чем все это время говорили Медведев, Путин и российская пропаганда", — подытожил Радослав Сикорский.

Ни глава МИД Польши, ни пятый украинский президент никак не отреагировали на пранк россиян на момент публикации материала.

Напомним, 7 сентября сообщалось, что в МИД Польши объяснили, когда начнут сбивать ракеты ВС РФ. Украинским атомным станциям угрожают ракеты и дроны, которые петляют над территорией страны, иногда залетая в Румынию или Польшу. В польском МИД назвали условие, при котором готовы перейти "красные линии".