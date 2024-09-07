"Есть красные линии": в МИД Польши объяснили, когда начнут сбивать ракеты ВС РФ

Украинским атомным станциям угрожают ракеты и дроны, которые петляют над территорией страны, иногда залетая в Румынию или Польшу. В польском МИД назвали условие, при котором готовы перейти "красные линии".

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Российские ракеты могут начать угрожать украинским атомным электростанциям (АЭС). В этом случае Вооруженные силы Польши будут их сбивать, даже если они не пересекли польско-украинскую границу. Свою позицию относительно реакции на обстрелы ВС РФ глава МИД Польши Радослав Сикорский высказал в интервью Radio 4 BBC,

Сикорский пообщался с ведущей Radio 4 Анитой Ананд, и объяснил, при каких условиях Польша будет сбивать российские средства поражения. По его словам, для ударов РФ по Украине все же есть "красные линии". При этом он вспомнил взрыв на Чернобыльской АЭС и объяснил, что в какой-то момент российские ракеты и дроны могут попытаться ударить по АЭС. В таком случае Польша должна помочь Украине сбивать такие "блуждающие ракеты".

"Представьте себе, что один из российских дронов или ракет собьется с курса и полетит не в Польшу или Румынию, как уже бывало, а ударит по одной из украинских атомных электростанций", — отметил польский дипломат.

При этом глава МИД Польши подтвердил, что Вооруженные силы будут сбивать ракеты РФ даже тогда, если они не пересекли границу. После этого заявил, что его страна имеет право на самооборону, но все же такое решение не принято и он просто выразил свою позицию.

"Но никаких решений об этом не принимали", — сказал он.

Обстрелы ВС РФ и реакция Польши

Отметим, Фокус рассказывал о случаях, когда российские ракеты залетали на территорию Польши, их там не сбивали, они разворачивались и взрывались в Украине. Один из таких случаев произошел 26 августа. Ночью ВС РФ запустила по украинцам 230 средств поражения: ракет различных типов, в том числе крылатых, и дронов-камикадзе "шахед". При этом Вооруженные силы Польши сообщили, что заметили дрон, который пересек границу: они за ним следили, ничего не делали, но он исчез с радаров и не ясно, куда делся. Той ночью Воздушные силы ВСУ сбили 80% воздушных целей: премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о взрывах в 15 областях и атаке на энергетическую инфраструктуру.

После массированного обстрела Сикорский выступил с заявлением, что Польша должна противодействовать российским ракетам, поскольку это не противоречит праву на самооборону. В ответ появился комментарий представителя НАТО, который предупредил о возможности эскалации.

Напоминаем, в ночь на 7 сентября ВС РФ запустили 70 "шахедов": средства ПВО сбили 58, взрывалось на Киевщине, Винницкой области и в ряде других областей. Накануне россияне ударили по Павлограду. Глава Днепропетровской ОГА рассказал о типе ракет, который применили россияне, и о количестве пострадавших.