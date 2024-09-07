Удар по Павлограду: количество пострадавших увеличилось до 74 человек

По сообщению председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысюка, у большинства пострадавших средней тяжести телесные повреждения. При необходимости всем оказывается медицинская помощь.

Related video

В результате ракетного удара по Павлограду Днепропетровской области увеличилось количество раненых до 74 человек. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

"По обновленной информации, от вчерашней ракетной атаки по Павлограду уже 74 пострадавших", — рассказал чиновник.

Напомним, 6 сентября около 10:00 российские войска атаковали баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 город Павлоград Днепропетровской области. В результате атаки один человек умер. Ранее сообщалось о 64 пострадавших. Самому маленькому из них 4 года, а самому старшему — 86.

Кроме того, в результате ракетного удара зафиксировано повреждение имущества на нескольких предприятиях. Кроме этого, изуродовано более 30 многоэтажек, детский сад и 27 магазинов, уничтожено авто, еще 2 побиты.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Добавим, что это уже не первая атака на город. В результате обстрела города в январе один человек умер, еще один пострадал. Позже российские войска снова ударили беспилотниками по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины. На одном из объектов возник пожар, в результате пострадало оборудование одной из подстанций. В результате многие семьи остались без света и воды.